Giffey verliert bei Berlin-Wahl Direktmandat Wer bei den Erststimmen triumphiert – und wo es knapp wird

In zahlreichen Wahlkreisen gewannen Kandidierende 2021 mit nur wenigen Stimmen bei den Direktmandaten. Denn bei den Erststimmen ist der Sieg entscheidend. Und nicht alle stehen auch auf den Listen ihrer Partei, über die sie mit der Zweitstimme ins Abgeordnetenhaus gewählt werden könnten. 2021 hatten die Grünen vor allem in den Wahlkreisen innerhalb des S-Bahn-Rings Direktmandate sichern können. Die SPD überzeugte in den Rand-Wahlkreisen.

2023 zeigt sich ein dramatisch anderes Bild: Die CDU liegt bei den Erststimmen in fast allen Randbezirken vorn, die SPD erringt laut aktuellem Auszählungsstand nur vier Direktmandate. In der Innenstadt bleiben die meisten Wahlkreise grün, in fünf Wahlkreisen haben die Linken einen Vorsprung.

Das sind die größten Abräumer

Während es in manchen Stimmbezirken denkbar knapp zugeht, fallen in anderen die großen Abstände zwischen Gewinnern der Direktmandate fürs Abgeordnetenhaus und den Nächstplatzierten auf. So räumt CDU-Mann Christian Gräff im bürgerlichen, von Einfamilienhäusern geprägten Süden von Marzahn-Hellersdorf auf etwa 44 Prozent. Mit rund 14 Prozent folgt abgeschlagen die Linke Regina Kittler. Noch größer ist der Abstand im ähnlich strukturierten Nachbarwahlkreis: Die von Kai Wegner bereits vorab als Schulsenatorin ins Gespräch gebrachte Katharina Günther-Wünsch (CDU) holt mit rund 45 Prozent etwa dreimal so viele Stimmen wie die zweitplatzierte Luise Lehmann von der SPD.

Ähnlich deutlich, allerdings mit etwas geringeren Differenzen zwischen Erst- und Zweitplatzierten, ist die Situation im Westen und Süden von Spandau, wo die CDU-Kandidaten ebenfalls sehr weit vorn liegen. In Lichtenberg deklassieren die CDU-Direktkandidaten Danny Freymark und Martin Pätzold ihre Mitbewerber: Beide holen um die 40 Prozent - und damit mehr als doppelt so viele Stimmen wie die Konkurrenten.

Eine besondere Situation zeigt sich in Reinickendorf 2: Hier gewinnt eine Kandidatin, die gar nicht ins Parlament einziehen will. Bei der Wiederholungswahl stand Emine Demirbüken-Wegner (CDU) zwar auf dem Wahlzettel, jedoch will sie eigentlich Bezirksbürgermeisterin werden. Obwohl sie ihr Mandat mit rund 38% der Stimmen gewonnen hat, soll eine andere Person auf der CDU-Bezirksliste für das Abgeordnetenhaus nachrücken.

In diesen Wahlkreisen wird es knapp

Besonders spannend ist die Auszählung in Lichtenberg 6. Der Abstand zwischen CDU und Linken bei der Erststimme beträgt laut letztem Auszählungsstand nur 0,1% (Stand: 21 Uhr) – hier liegt Norman Wolf für die Linken vorn, Andreas Geisel (SPD) belegt im selben Wahlkreis nur Platz 3. Auch in Steglitz-Zehlendorf 1 beträgt der Vorsprung der CDU nur 0,2% vor den Grünen. In Neukölln 3 liegen zwischen dem führenden Tillmann Wormuth (SPD) und dem Grünen-Kandidat Daniel Wesener nur 0,5% Liegen die Kandidaten sehr nah beieinander, könnte es wie 2021 zu Nachauszählungen kommen.

Diese Spitzenpolitiker haben gewonnen

Gerade bei Erststimmen spielen nicht nur die Partei, sondern auch die Kandidierenden vor Ort eine wesentlich stärkere Rolle als bei den Zweitstimmen. Das kann den Berliner Politstars helfen: Im Wahlkreis Spandau 5 triumphiert der CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner mit rund 47%, in Marzahn-Hellersdorf 1 liegt AfD-ler Gunnar Lindemann mit knapp 30% vorn – deutlich vor Bezirksbürgermeister Gordon Lemm (SPD).

Die Berliner Politstars verlieren dramatisch

Anders sieht es bei Franziska Giffey (SPD) aus: Während sie ihr Mandat 2021 in Neukölln 6 noch mit 40,8% gewonnen hat, verliert sie den Wahlkreis 2023 an den CDU-Kandidaten Olaf Schenk mit einem Abstand von rund 17%. Auch Bettina Jarasch gewinnt ihren Wahlkreis nicht: Die Spitzenkandidatin der Grünen muss sich in Spandau 2 gegen Erin Nas (CDU) geschlagen geben, ebenso wie der Berliner SPD-Vorsitzende Raed Saleh.

Die anderen Spitzenkandidaten Klaus Lederer (Linke), Sebastian Czaja (FDP) und Kristin Brinker (AfD) können ihre Direktmandate laut aktuellem Auszählungsstand nicht gewinnen – so auch die Senatoren Andreas Geisel (SPD) und Iris Spranger (SPD).

Monika Herrmann (Grüne), die 2021 den Einzug ins Parlament verpasste, verliert in Friedrichshain-Kreuzberg 4 auch diesmal: Das Direktmandat holt laut aktuellem Stand der Linke Damiano Valgolio. Auch die Dragqueen Gloria Viagra (Linke) kann sich in Pankow 8 nicht durchsetzen.

Zur Startseite