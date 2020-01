Giffey will Sicherheit in ÖPNV und Grünanlagen verbessern

Franziska Giffey, Co-SPD-Landesvorsitzende in spe, hat auf der Pressekonferenz am Mittwochnachmittag die Themen Sicherheit und Ordnung betont. "Das lag mir schon immer am Herzen", sagte die Ex-Bürgermeisterin von Neukölln. Nur reiche Leute könnten sich Sicherheit kaufen. Es sei ihr deswegen ein großes Anliegen, gemeinsam mit Innensenator Andreas Geisel die Bedingungen im ÖPNV und in den zahlreichen Grünanlagen der Stadt zu verbessern.