Giftige Gase durch Großbrand in Berlin-Lichterfelde Feuerwehr mit über 180 Kräften im Einsatz – Feuer nicht unter Kontrolle

Seit 10.30 Uhr brennt es in einer Firma für Metalltechnik Am Stichkanal in Lichterfelde. Das vierstöckige Gebäude steht auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern in Flammen, teilte ein Feuerwehrsprecher dem Tagesspiegel mit. Der Brand war am Vormittag im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Im weiteren Verlauf kam es nach Auskunft des Sprechers zu einem sogenannten Durchbrand bis zum Dach. Teile des Gebäudes seien bereits eingestürzt.

Da in dem Betrieb auch Chemikalien in verschiedenen Mengen gelagert und verarbeitet werden, kommt es zu einer gefährlichen Rauchentwicklung. Bei dem Unternehmen handelt es sich um die „Diehl Metal Applications“ mit der Firmenadresse Am Stichkanal 6-8.

Die Bevölkerung im Umkreis wurde über verschiedene Katastrophenwarn-Apps gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Lüftungen und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden, so die dringende Empfehlung.

Die Berliner Feuerwehr ist mit 180 Einsatzkräften vor Ort. Auch Spezialfahrzeuge zur Dekontamination kommen zum Einsatz. Zusätzlich hat die Behörde eine hauseigene Feuerwehr der Firma Bayer angefordert. Diese sei mit der Bekämpfung von Chemiebränden bestens vertraut.

Screenshot der Katastrophenwarn-App NINA zum Großbrand in Lichterfelde. © Tagesspiegel

Der Brand kann nur von außen und mit Schaum gelöscht werden, unter anderem, um die Bildung von Blausäure zu vermeiden, wie der Feuerwehrsprecher berichtete, der sich am Brandort befand.

Kräfte der Berliner Feuerwehr sind in Berlin-Lichterfelde bei einem Brand im Einsatz. © dpa/Christoph Soeder

Die Wind- und Wetterbedingungen seien günstig, sodass der Rauch nach oben abziehen könnte, so der Sprecher weiter. Verletzte gebe es keine. Bislang sei nicht absehbar, wann das Feuer unter Kontrolle sein könnte.