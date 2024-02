Giftzwerg der Herzen Dieter Bohlen feiert 70. Geburtstag – natürlich in Berlin

Zu Dieter Bohlen hat jeder eine Meinung – wer seinen Namen nicht kennt und nicht einordnen kann, der hat die letzten Jahrzehnte auf einem anderen Kontinent verbracht. Der Pop-Titan aus dem niedersächsischen Tötensen wird seinen 70. Geburtstag am Mittwoch aber nicht auf seinem Anwesen verbringen, sondern schenkt der Hauptstadt ein Konzert. Wobei man angesichts von Kartenpreisen ab 90 Euro wohl sagen muss: Er schenkt es sich selbst. Aber was verbindet ihn überhaupt mit Berlin? Hier kommen unsere Top Five.

Große Klappe. Klar: Wer so redet, hat bei den Berlinern was gut. Den respektlosen Ton haben wir zwar auch selbst drauf, aber was Bohlen draus gemacht hat, nötigt uns widerwilligsten Respekt ab. Immer auf die Zwölf, immer so, dass der schnelle Spruch als geflügeltes Wort zu bleiben droht, Weltklasse. Was er zur Hochkultur entwickelt hat, ist die quasi gerichtsfeste Art der Beleidigung. Er bricht kein Tabu, macht das aber so geschickt, dass alle ständig Tabubrüche fühlen: „Wenn Du mir ‘nen Affen mitgibst für ein halbes Jahr, dann singt der besser.“ Oder: „Du klingst wie ein Schaf, das an den Elektrozaun pinkelt“. Eine Bohlen-Beleidigung kann sogar der Beginn einer Karriere sein, siehe: Daniel Küblböck.

Unentbehrlichkeit. Schwer zu glauben, aber es gab ja auch Fernsehjahre ohne ihn. 2021 hörte er bei RTL auf, allerdings zeigte sich schnell, dass die Zuschauer an den Shows wohl weniger die obskuren Gesangsdarbietungen schätzten als die Pointen, mit denen er deren Urheber niederzumachen pflegte; 2023 war er wieder da. Das passt zu unserer Stadt, die ja eine Metropole des ständigen Comebacks ist. Nicht zu vergessen: 2019 gab Bohlen sein erstes Konzert nach 16 Jahren Bühnenabsenz - in der Spandauer Zitadelle. Ja, man könnte sogar sagen: Seine Kunst verhält sich zur Musik generell wie Spandau zu Berlin.

Professionalität Diesem Vokuhila-Typ, der damals mit Gitarre im Arm „Cheri Cheri Lady“ geflötet hat, hätten wir sicher keinen Kleinkredit gegeben. Erst im Lauf der Jahre zeigte sich, dass seine clever-doofen Nummern gezieltes Understatement war, klebriges Ohrgewürm für die Massen. Als Musikproduzent war er später in der Lage, das Erfolgsrezept immer wieder frisch durchzunudeln, und beim Anlegen der dabei gescheffelten Gelder zeigte sich der Diplom-Kaufmann, investitionsstark und börsenparkettsicher. Zählt man hinzu, wie er sich als Witzbold und Giftzwerg der Herzen bei DSDS und im RTL-“Supertalent“ neu erfunden hat, ist das Urteil schnell gefällt: Der ist einer wie wir, Biedermann und Anstifter in Personalunion.

Sexismus. Schwieriges Thema, siehe auch: Große Klappe. Offiziell will ja niemand mehr Sexist sein, aber zumindest gefühlt ist Berlin voll von ihnen. Und wie immer, wenn ein quasi offizielles Leitbild existiert, hier: Der neue Mann, achtsam, der sich seiner Tränen nicht schämt und das Lastenrad selbst zur Reparatur schiebt, dann reüssiert der Gegenentwurf, wie ihn Bohlen schmerzfrei vorlebt. Diesen kennzeichnen Frauen mit hohen Heels und knappen Kleidern, große, laute Autos und Sprüche, aus denen der mürbe Herrenwitz der Prä-Boomer-Generation heraussticht wie Salmiakgeist in die Nase. Irgendwie eklig, aber auch verführerisch - und ganz deutlich irgendwie Berlin.

Lebenslauf. Wenn wir mal Wikipedia vertrauen wollen, dann hätte Bohlen glatt Politiker werden können. Denn er bringt die nötigen Grundlagen mit, war in seiner Jugend Mitglied der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ) und der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP). In Berlin wäre er damals wohl eher den Maoisten beigetreten, doch die gab es vermutlich nicht im Oldenburgischen, wo er aufwuchs. Aber wenn es ein Berliner Grundprinzip gibt, dann sicher: Was kümmert mich mein saudummes Geschwätz von gestern? Bohlen ist auch darin virtuos.