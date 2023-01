Gizem Emre Vom Teenie-Idol zur Actionheldin

Seit dem 10. Januar wird es auf deutschen Autobahnen wieder explosiv. Mit drei neuen Folgen (10., 17. und 24. Januar jeweils um 20.15 Uhr bei RTL und schon vorab als Stream bei RTL Plus) meldet sich „Alarm für Cobra 11” zurück. Seit 1995 ist die Actionserie eine Konstante im deutschen Fernsehen.

Nachdem im Sommer 2021 die vorerst letzte Staffel angekündigt worden war, setzt der Sender das Format rund um die Einsätze der Kripo Autobahn und Kriminalhauptkommissar Semir Gerkhan (Erdogan Atalay) nun mit drei Fällen in Spielfilmlänge fort.

Seit 2014 ist Gizem Emre als Dana Gerkhan mit dabei – Semir Gerkhans Tochter, die zunächst ein Praktikum bei der Autobahnpolizei absolviert und im Laufe der Jahre zur Polizeikommissarin aufsteigt. In den neuen Episoden wird es für das Vater-Tochter-Gespann vor allem emotional. Dana und ihr Partner Max stehen kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes.

Auf dem Weg in die Klinik werden sie in einen schweren Autounfall verwickelt … Dass Fans und Schauspieler:innen der Serie seit so vielen Jahren gleichermaßen die Treue halten, habe ähnliche Gründe, glaubt Gizem Emre: Verlässlichkeit, ein familiäres Gefühl und Abwechslung.

Ich denke, die beiden Berufe bringen eine Balance in mein Leben: Das Kreative beim Drehen und die Struktur und Planung im eigenen Café. Gizem Emre

Die Umwandlung in ein Bingewatching-fähiges Filmformat habe ihrer Meinung nach für beide Seiten nur Vorteile: noch mehr Action durch mehr Aufwand und Anpassung an die veränderten Sehgewohnheiten des Publikums. „Der Trend entwickelt sich ja eher weg von festen Ausstrahlungszeiten. Fast jeder möchte Filme abrufen, sobald man Zeit und Lust dazu hat.” Bekannt wurde Gizem Emre, die in Kreuzberg als Kind kurdischer Eltern aufgewachsen ist, durch die „Fack ju Göhte”-Filme.

Von 2013 bis 2017 spielte sie die Rolle der Schülerin Zeynep und wurde so neben Elyas M’Barek, Karoline Herfurth und Jella Haase zum Teenie-Idol. Die Reihe werde immer ein wichtiger Teil ihres Lebens sein, so Emre, schließlich brachte die Trilogie von Bora Dagtekin ihr den lange herbeigesehnten Auftakt ihrer Karriere als Schauspielerin. Einen anderen Berufswunsch habe sie nie gehabt, sagt Emre, höchstens noch einen zweiten.

Vorliebe für Kaffee

Anfang 2019 eröffnete sie in der Albrechtstraße in Mitte das Café „Refinery” und erfüllte sich damit einen weiteren Traum. Wenn sie gerade nicht dreht, ist sie hier auch selbst an der Espressomaschine anzutreffen. Berührungsängste mit ihren Fans hat die 27-Jährige dabei nicht. „Ich werde öfter mal angesprochen, aber zum größten Teil sind es sehr nette Menschen und gute Konversationen. Das macht mir dann große Freude”, sagt sie. Als Entweder Oder habe sie das zweite Standbein in der Gastronomie nie gesehen – ganz im Gegenteil.

„Das Schauspielen und generell die kreative Arbeit wird bei mir immer an erster Stelle stehen. Verzichten muss ich glücklicherweise auf keinen der beiden Berufe”, so Emre. „Ich denke, die beiden Berufe bringen eine Balance in mein Leben: Das Kreative beim Drehen und die Struktur und Planung im eigenen Café.”

Dass sie beide Leidenschaften unter einen Hut bekommt, liegt auch am Rückhalt ihrer Familie, die zur Not einspringt: „Das Café läuft dank meiner Familie und Mitarbeiter:innen auch ohne mich.” Dass Eltern auch Kolleg:innen sind, diese Gemeinsamkeit teilt Gizem Emre mit ihrer „Cobra 11”-Serienfigur. Eine Konstellation, der die Schauspielerin nur Positives abgewinnen kann. „Die Vorteile sind ganz klar, dass du jemanden an deiner Seite hast, dem du bedingungslos vertrauen kannst.”

