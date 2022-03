Unter dem Motto „#PeopleNotProfit“ sind am Freitag in zahlreichen Städten Menschen für stärkere Bemühungen beim Klimaschutz auf die Straße gegangen. Die Klimabewegung „Fridays for Future“ hatte zum zehnten globalen Klimastreik aufgerufen.

In Berlin kamen rund 10.000 Demonstranten im Regierungsviertel zusammen, wie die Polizei mitteilte. Um 12 Uhr begann der Protest im Invalidenpark in Mitte. Der Park befindet sich zwischen Wirtschafts- und Klimaschutzministerium sowie Verkehrsministerium in der Nähe des Hauptbahnhofs. Zum Auftakt gab es Musikeinlagen und Redebeiträge von ukrainischen und russischen Antikriegs-Aktivisten sowie einer LGBTQI+-Aktivistin. Die Demonstration steht vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs für Klimagerechtigkeit und Frieden.

Der Tenor der Reden: Fossile Energie bedeute Abhängigkeit von Autokratien, man müsse jegliche Abhängigkeit vermeiden, statt neue Verträge mit anderen Staaten zu knüpfen. Die Ärmeren litten am meisten unter den jetzigen hohen Energiepreisen. Und die Menschen profitieren nicht von der ungerechten und klimaschädlichen, Politik, die den Krieg in der Ukraine finanziere. Berlin als Ort der Freiheit solle Ort des Handelns sein.

Nach einem rund einstündigen Programm zogen die Demonstranten los in Richtung Brandenburger Tor. Unter ihnen sind viele Schülerinnen und Schüler, die der Schule fernbleiben.

„Hey Ampel, schaltet endlich auf grüne Klimapolitik“

Auf Plakaten steht: „Klimagerechtigkeit für die Zukunft und Frieden“ und „Hey Ampel, schaltet endlich auf grüne Klimapolitik“. Die 14-jährige Ivana zeigt ein Transparent in blau-gelb, den Farben der ukrainischen Flagge, mit der Aufschrift: „Peace and Justice“. Der Block der Schülerinnen und Schüler befindet sich ganz vorne im Demonstrationszug. Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer trägt Maske.

Am Brandenburger Tor ist eine Kundgebung mit verschiedenen Rednern und Musik geplant. Auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hatte sich auf Instagram für die Demonstration in Berlin angekündigt.

Bei dem Klimastreik am Freitag wollen nach Angaben von Fridays for Future Menschen überall auf der Welt für Klimagerechtigkeit und Frieden demonstrieren - von Taiwan über Nigeria bis nach Australien. Allein in Deutschland seien Aktionen an 240 Orten geplant.

Auch wenn in Deutschland mittlerweile eine neue Koalition regiere, hätten sich die Forderungen der Klimaschutzbewegung nicht geändert, heißt es im Aufruf zu Demo: „Wir kämpfen für ein konsequentes Einhalten der 1,5-Grad-Grenze und somit für die Bewahrung einer lebenswerten Zukunft der heutigen und vor allem der künftigen Generationen.“

Zu der Demonstration riefen neben zahlreichen Organisationen auch der evangelische Bischof Christian Stäblein und der katholische Weihbischof Matthias Heinrich auf. (mit dpa, epd)