Berliner Radwege sind für den einen die Hölle, für den anderen Teufelszeug. Vor allem aber gehören sie in die Kategorie „Hexenwerk“. Denn die Komplexität von – in der Regel – zwei Linien scheint jene zu überfordern, die für Ordnung und Sicherheit auf der Straße zuständig sind. Zu erleben ist das gerade auf der Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg. Dort werden Radler seit Ende Januar an einer Baustelle ungesichert in den Autostrom geleitet. Auf Youtube ist das Ganze zu betrachten.

Moment: Greifswalder Straße? Baustelle? Video? Ja, im vorigen Sommer gab’s dort schon mal Aufregung wegen der lebensgefährlichen Zwangsbegegnung von Rad- und Autoverkehr. Damals zeigte ein Video den Beinaheunfall zwischen einem Lkw und einem Radler. Die Aufregung war groß. Es dauerte aber nach der Veröffentlichung aber noch mehrere Tage, bis die Gefahrenstelle halbwegs entschärft war.

Das Ordnungsamt erklärt den Fall für erledigt

Das Ordnungsamt Pankow – Heimat der Kämpfer für den lebenserhaltenden Ladenschluss am Sonntag – kennt das aktuelle Problem, hat sich aber gleich mal für unzuständig erklärt. "Entsprechend der Organisationsstruktur des Bezirksamtes" reichte es den Kelch ans Straßen- und Grünflächenamt weiter. "Deshalb wurde Ihr Anliegen im System auf erledigt gesetzt", lautet die Antwort auf eine Beschwerde eines besorgten Radbürgers auf der Plattform "Ordnungsamt Online".

Wer sich jetzt wundert, dass seit dem Sommer offenbar niemand etwas gelernt hat, dem sei die Vermutung nahe gelegt: Das aktuelle Problem ist wohl deutlich komplexer. Es liegt auf der anderen Straßenseite.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Mehr zum Thema Polizei Berlin sucht Zeugen Radfahrer filmt lebensgefährlichen Beinahe-Unfall