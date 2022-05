Die Berliner Polizei sucht mit einem Foto nach den Besitzern eines Hundes. Luky - so der Name des goldblonden Hundes - tauchte am Samstagabend in Berlin-Charlottenburg auf.

"Unsere Kolleg. vom #A21 trösten ihn, er mag aber sicher gern wieder nach Hause", schrieb die Berliner Polizei auf ihrem Twitter-Account. Dazu postete sie zwei Fotos des Tieres.

Am Tag zuvor gelang der Bundespolizei ein Ermittlungserfolg beim Diebstahl eines Hundes: Am Freitagnachmittag hatte sich die Hundehalterin der Hündin Rosemarie gemeldet. Sie hatte sie im Untergeschoss des Ostbahnhofs neben der Rolltreppe vor einem Supermarkt angeleint, wo die Hündin gestohlen wurde.

Die Bundespolizeidirektion Berlin meldete dann bei Twitter, dass sie Zeugen suche. Noch am selben Abend bekam die Besitzerin ihren Hund zurück - er wurde in Erkner aufgefunden und von "netten Leuten" zu ihr gebracht. Rosemarie hatte sich vermutlich losgerissen und war entwischt. Auch der Dieb wurde mithilfe von Videomaterial aus Überwachungskameras geschnappt. (Tsp)