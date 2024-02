Grausiger Fund in Berliner Park Passantinnen entdecken tätowierten Oberschenkel beim Gassigehen – Polizeisuche geht weiter

Nach dem Fund eines abgetrennten Oberschenkels in Prenzlauer Berg geht die Polizeisuche am Mittwoch weiter. Passantinnen hatten am Dienstagvormittag im Volkspark Prenzlauer Berg einen Oberschenkel gefunden. Wie die Polizei auf Anfrage des Tagesspiegels bestätigte, handelt es sich dabei um den Körperteil eines Menschen.

Der Fund hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst: 120 Kräfte suchten am Dienstag im Volkspark Prenzlauer Berg und in angrenzenden Straßen nach weiteren Körperteilen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Da ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt eine Mordkommission des Landeskriminalamtes. Auch die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen.

Medizinische Amputation ausgeschlossen

Am späten Dienstagabend wurden weitere Details zum gefunden Körperteil bekannt. Nach Tagesspiegel-Informationen soll der Oberschenkel tätowiert sein. Zudem kann ausgeschlossen werden, dass es sich um eine medizinische Amputation handelt, da ein entsprechender Hautlappen fehlt.

Der Fund im Volkspark Prenzlauer Berg löste einen Großeinsatz der Polizei aus: © dpa/Dominik Totaro

Die Berliner Staatsanwaltschaft kündigte bereits am Dienstagnachmittag eine rechtsmedizinische Untersuchung an. Sie soll auch dabei helfen, die Identität der Person, zu der das Bein gehört, zu ermitteln.

Nach Informationen der Polizei fanden mehrere Passantinnen gegen 9 Uhr beim Spazieren mit ihren Hunden den Oberschenkel in einem Gebüsch in der Nähe eines Baums. Die Hunde hatten ihn aufgespürt. Die Zeuginnen riefen die Polizei.

Die Polizei rief einen Rechtsmediziner hinzu, der den menschlichen Ursprung bestätigte. Ob es sich dabei um den Körperteil einer Frau oder eines Mannes handle, sei derzeit noch unklar.

Der Volkspark wurde gesperrt. Die Polizisten suchten die Grünanlage im Berliner Nordosten mit Hunden und Stöcken ab. Die Indira-Gandhi-Straße, der Süderbrokweg, die Sigridstraße, die Maiglöckchenstraße und die Schneeglöckchenstraße wurden gesperrt. (dpa, Tsp)