Die Arbeitsdirektorin bei der S-Bahn Berlin, Jenny Zeller, wird ab 2023 neues Vorstandsmitglied bei der BVG. Zeller wird für den Bereich für den Bereich Personal und Soziales zuständig sein, teilte die Senatswirtschaftsverwaltung am Donnerstag mit. Die Gewährträgerversammlung hat Zeller am 21. Juli als neue Vorständin gewählt und folgt damit der Empfehlung des Aufsichtsrat.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Der dreiköpfige Vorstand der BVG ist damit wieder komplett, nachdem Zellers Vorgänger Dirk Schulte die BVG im November 2021 auf eigenen Wunsch verlassen hat. Neben Zeller gehören dem Gremium die Vorstandsvorsitzende Eva Kreienkamp sowie Rolf Erfurt, zuständig für den Bereich Betrieb, an.

„Als waschechte Berlinerin freue ich mich sehr in meiner neuen Aufgabe in Deutschlands größtem Nahverkehrsunternehmen die Verkehrswende und damit die Zukunft der Mobilität in unserer Stadt mit einem starken Team mitgestalten zu können“, sagte Zeller. Die BVG stehe wie kaum ein anderes Unternehmen für Vielfalt und Toleranz.

Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos), der auch Vorsitzender des Aufsichtsrats der BVG ist, begrüßte die Entscheidung. „Ich freue mich sehr, dass mit Jenny Zeller eine erfahrene Expertin für Personal und Mobilität für die Berliner Verkehrsbetriebe gewonnen werden konnte, die den öffentlichen Personennahverkehr in unserer Stadt bereits sehr gut kennt“, so Schwarz. „Mit ihrer Expertise und ihren bisherigen Erfahrungen empfiehlt sich Frau Zeller dafür auf besondere Weise.“

Zeller war von 2007 in verschiedenen Führungspositionen bei der S Bahn Berlin tätig. Zunächst leitete sie den Bereich Personalentwicklung, Change Management und interne Kommunikation. Ab 2012 war sie für den Bereich Infrastruktur verantwortlich. Führungskräfteakademie der Deutschen Bahn AG.