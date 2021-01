Brioche aus Dinkelmehl? „Das funktioniert nicht. Das geht nicht auf“, sagte der französische Konditor, den Stephanie Wandrey gerade eingestellt hatte. Irrtum, die Brioches, wenn auch nicht gerade eine urgriechische Spezialität, prangen rund und appetitlich glänzend als Blickfang gleich im Kassenbereich des „Greek Delicious“. In den Regalen des feinen, kleinen Ladens in der Knesebeckstraße 97 reihen sich fünf Sorten Olivenöl aus Sparta neben Honiggläsern aus Kreta und Weinen kleiner Erzeuger. Aktuell empfiehlt die Chefin Ziegenbutter oder den harten Käse Graviera aus dem Umland von Athen.

Griechische Mandeln mit japanischer Sauce

Die sorgfältig abgepackte Tüten mit verschiedenen Sorten griechischer Mandeln – geschält, geröstet, in japanischer Sojasauce blanchiert oder mit Meersalz aus der Gegend nördlich von Thessaloniki gesalzen – erinnern an die Ursprünge des Ladens. Zusammen mit ihrer ehemaligen Partnerin Philomenis verkaufte Stephanie Wandrey neben griechischen Lebensmitteln zunächst vor allem Nüsse und Trockenfrüchte, nachdem sie vor 22 Jahren in den Laden eingestiegen war. Davor hatte sie Kunstgeschichte studiert und war als Reiseleiterin in Italien und Ägypten unterwegs gewesen.

Aus Calw nach Berlin

Bald wies der Zeitgeist Richtung Essen zum Mitnehmen. Für die gebürtige Schwarzwälderin aus der Kleinstadt Calw, die kurz vor der Wende 1989 nach Berlin zog, war das eine Herausforderung, der sie sich gerne stellte. Das Kochen hatte sie von ihrer Mutter gelernt und von der Mutter ihres ersten Freundes, die aus dem Böhmerwald stammt. Sie entwickelte ihre eigenen Rezepte, inspiriert von ihren vielen griechischen Freunden und natürlich Reisen in das am Mittelmeer gelegene Land.

Linsensalat mit Sauerkirschen

Herausgekommen ist eine Auswahl griechisch inspirierter Delikatessen, die Kunden nicht nur aus der Umgebung anzieht, sondern auch aus Spandau und Prenzlauer Berg, aus Steglitz und Lichtenberg. Hier gibt's zwar auch Tsatsiki, aber eben auch griechisches Zitronenhuhn aus dem Backofen, vegetarische Moussaka, gefüllte Paprika, oder eine raffinierte Tarte mit Spinat, Champignons, Feta und Mohn. Auf die schwäbische Vergangenheit der Chefin weisen zart mit Kräutern und Blattspinat gefüllte Maultaschen oder der Linsensalat mit Sauerkirschen hin. Regional nicht so gebunden sind süße Speisen wie die glutenfreie Walnusscreme-Torte „Esterhazy“, die Pistazientorte mit frischen Pistazienkernen und Creme Mousseline oder der vegane Rüblikuchen. Dagegen bekennt sich die Orangentorte mit griechischem Yoghurt und frischer Frucht offensiver zu ihrer Herkunft. Eine neue Entwicklung ist die herzhafte „Tourte“, gefüllt mit Entenfleisch und Feigen oder Rinderhack und Steinpilzen. Vegetarische und vegane Gerichte seien allerdings immer wichtiger geworden. Die Popularität des Blumenkohlkuchens aus Buchweizenmehl mit Parmesan und Kräutern wächst.

Datteln in Bitterschokolade

Von den Ursprüngen des Ladens, den Stephanie Wandrey schon vor Jahren ganz übernahm (unterstützt wird sie nur noch gelegentlich von der Gründerin) erzählen noch prachtvolle Datteln mit einem Mantel aus belgischer Bitterschokolade. „Nicht geschwefelt, nicht gezuckert, vor Ort ausgereift“, kommentiert die Chefin. Sechs Leute arbeiten außer ihr in dem Laden. Obwohl sie sich als Chefin manchmal etwas tough gibt, weiß Stephanie Wandrey die Geborgenheit des Kiezlebens sehr zu schätzen. „So einen kleinen Laden kann man nicht ohne ein wirklich gutes Team betreiben.“

Neue Kunden aus dem Kiez

Zum Kiezgefühl tragen auch die Nachbarn bei. „Man lebt sehr vom Austausch mit anderen, lernt immer dazu." Was sie besonders gefreut und auch ein bisschen gewundert hat: Während der Pandemie sind neue Kunden hinzu gekommen, die schon lange in der Gegend leben. Die gefüllten Tartes und Pasteten lassen sich gut nach Hause transportieren. Trotzdem spürt auch Stephanie Wandrey die Folgen der Pandemie. Es gibt keine Partys, die Theater sind geschlossen. Dafür, hat sie beobachtet, wird mehr nach Wein gefragt, nach Käse und nach Süßem. Trostfutter eben.

Philomenis Greek Delicious, Knesebeckstraße 97, Charlottenburg, Montag bis Freitag 10 bis 19.30 Uhr, Samstag 12 bis 18 Uhr