Die Hitzewelle in Berlin nimmt kein Ende – und damit anch nicht die Brandgefahr. Nachdem es am Donnerstag in Beelitz zu einem großen Waldbrand gekommen ist, der sich über 50 Hektar ausbreitete und ein Verkehrschaos im Süden Berlins auslöste, warnt die Senatsverwaltung für Umwelt am Freitag vor einer "sehr hohen Waldbrandgefahr" in Berlin. Und weist darauf hin, dass das Rauchen und Grillen im Wald oder in der Nähe eines Waldes strikt verboten ist. Das gilt auch für die Strände der Havel und an Badeseen. Das Rauch- und Grillverbot in und um Wäldern hat nicht direkt etwas mit der Hitzewelle zu tun, sondern gilt dort generell.

Grillverbote auch in Parks

Außerordentliche Grillverbote gibt es hingegen für einige Parks und Stellen, an denen das Grillen normalerweise erlaubt ist. Unter anderem herrscht in Friedrichshain-Kreuzberg und Berlin-Mitte ein Verbot für Grillen und offenes Feuer in allen Grünanlagen. Auch in Tempelhof-Schöneberg ist grillen an den meisten Stellen verboten, eine Ausnahme bietet das Tempelhofer Feld.

Bei Verstoß drohe laut einem Sprecher der Senatsverwaltung für Umwelt ein Bußgeld für eine Ordnungswidrigkeit. Das richte sich nach Schwere der Tat und Einsichtigkeit der Betroffenen und könne bis zu 5.000 Euro betragen. In der Regel, so der Sprecher, sprächen Polizei und Ordnungsamt aber zunächst nur eine Verwarnung aus oder wiesen auf das Verbot hin. In Potsdam besteht seit Freitagmittag ein absolutes Grillverbot auf allen öffentlichen Plätzen. Dort drohen Strafen bis 50.000 Euro, wenn sich jemand der Anordnung widersetzt.

Polizei hilft mit Wasserwerfern

Neben der erhöhten Brandgefahr leidet auch die Natur unter der anhaltenden Dürre. Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel /Grüne) ruft deshalb Bürger dazu auf, Straßenbäume zu gießen

und das mit Fotos zu dokumentieren. Unter allen Helfern werde er dann einmal pro Woche jemanden auslosen und zum Eisessen einladen.

Auch die Berliner Polizei hilft, die trockenen Grünflächen zu bewässern: Sie rückte am Donnerstag mit Wasserwerfern im Spreebogenpark gegenüber dem Hauptbahnhof an.