In Berlin ist die Zahl der nachgewiesenen Grippefälle in dieser Saison auf mehr als 1000 gestiegen – ein Mensch starb an den Folgen der Virusinfektion. Das geht aus dem Wochenbericht des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lageso) hervor. Demnach wurden allein in der vergangenen Meldewoche 329 Influenza-Fälle bekannt. Am stärksten grassiert die Grippe den Meldezahlen zufolge bisher bei Kindern im Alter bis zu vier Jahren. Von den Bezirken ist Pankow besonders betroffen.

Die gemeldeten Fälle zeigen nur einen Ausschnitt des tatsächlichen Geschehens: Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) werden im Verlauf von Grippewellen 5 bis 20 Prozent der Bevölkerung angesteckt. Die echte, vom Influenzavirus ausgelöste Grippe beginnt in der Regel plötzlich. Zu typischen Symptomen zählen Fieber, Husten, Halsschmerzen, Schnupfen sowie Glieder- und Kopfschmerzen. Neben milden Verläufen sind auch Komplikationen möglich, etwa mit Lungenentzündung. (dpa)