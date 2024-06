Groß Pankow In Lila und Pink: Unbekannte beschmieren Kühe mit Farbe

Bisher unbekannte Täter haben mehrere Kühe eines Agrarbetriebs in der Prignitz mit Farbe beschmiert und den Hof auch noch teilweise unter Wasser gesetzt. Auf dem Gelände einer Agrarproduktion in Groß Pankow hätten sie die Kühe in den Farben Lila und Pink besprüht, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Farbe, die sonst zur Markierung der Tiere verwendet werde, lasse sich aber abwaschen. Außerdem hätten die Unbekannten am Samstagmorgen mehrere Wasserhähne aufgedreht. Ein Teil des Hofes in Groß Pankow, das zwischen Perleberg und Pritzwalk liegt, sei daraufhin überflutet worden. Für die Kühe habe aber keine Gefahr bestanden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

© dpa-infocom, dpa:240623-99-500475/2

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.