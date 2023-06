Großaufgebot der Berliner Feuerwehr Dachgeschoss in Berlin-Mitte brennt

An der Oranienburger, Ecke Auguststraße in Berlin-Mitte brennt es in einem ausgebauten Dachgeschoss. Die Berliner Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort, weitere Einsatzkräfte sind auf dem Weg.

„Wir waren zunächst mit wenigen Einsatzkräften vor Ort“, berichtete ein Feuerwehrsprecher dem Tagesspiegel. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich das Feuer nach links und rechts auszubreiten drohte. Deshalb wurden schnell weitere Einsatzkräfte nachalarmiert.

Die benachbarten Gebäude – darunter die Synagoge – konnten nach jetzigem Stand vor einem Übergreifen der Flammen geschützt werden. „Eine Beteiligung ist nicht zu erwarten“, heißt es von der Feuerwehr.

Das Haus mit vier Stockwerken wird als Wohn- und Geschäftsgebäude genutzt. (Tsp)