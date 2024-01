Großaufgebot der Feuerwehr in Berlin-Neukölln Einsatzkräfte retten bei Wohnungsbrand zwei Menschen

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Neukölln musste die Berliner Feuerwehr am Dienstag mit 23 Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften ausrücken. Das teilten die Beamten auf der Plattform X mit.

Wie ein Sprecher mitteilte, wurden zwei Menschen aus der brennenden Wohnung gerettet. Sie mussten mit Reanimationsmaßnahmen behandelt werden. Gegen 8 Uhr wurde die Feuerwehr wegen des Brandes im Theodor-Loos-Weg alarmiert und rückte aus. Mehrere Flammen konnten vom Gehweg auf dem Balkon der Wohnung gesehen werden.

Derzeit führen die Kräfte noch letzte Belüftungsmaßnahmen durch. Die starke Verrauchung sei nach Angaben des Sprechers auf der gesamten Fassade des Wohnhauses zu sehen.

Bereits am vergangenen Freitag und Sonnabend kam es in Berlin-Gropiusstadt zu mehreren Bränden. Am Freitag musste die Feuerwehr wegen einer brennenden Matratze, die mutmaßlich zwei Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren angezündet haben, mit rund 90 Einsatzkräften anrücken. Ob die Brände mit dem heutigen im Zusammenhang stehen, konnte der Sprecher nicht bestätigen.