Großbrand auf 5000 Quadratmetern in Berlin-Neukölln Lagerhalle des Entsorgers Remondis steht in Flammen

Am Mittwochabend hat eine größere Halle des Abfallunternehmens Remondis in der Lahnstraße in Berlin-Neukölln Feuer gefangen. Das bestätigte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr dem Tagesspiegel.

Die Halle habe mehrere Abschnitte auf rund 5000 Quadratmetern, die alle betroffen seien. „Die Brandbekämpfung und Löschmaßnahmen werden noch mehrere Stunden dauern“, sagte der Sprecher am Mittwochabend.

Die Rauchwolke ist weithin zu sehen. © privat

Die Feuerwehr sei mit weit über 120 Kräften im Einsatz und versuche, „die Bereiche, die noch nicht betroffen sind, zu schützen“, erklärte der Sprecher.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe warnte per SMS vor dem Großbrand. Es brenne „in einer Lagerhalle für Papierabfälle“, heißt es auf der Internetseite des Bundesamtes. Es komme „zu einer beträchtlichen Rauch- und Geruchsbelästigung.“ Das Bundesamt rief in der Warnmeldung dazu auf, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

Die Polizei ist vor Ort und sperrt das Gelände ab. © Tsp/Stefan Jacobs

Auf Twitter rief die Feuerwehr dazu auf, den Bereich rund um das Unternehmensgelände zu meiden und die Zufahrtswege für Einsatzfahrzeuge freizuhalten.

„Polizeilich gesehen wird das Gelände erstmal abgesperrt“, mehr könne er derzeit nicht sagen, sagte ein Sprecher der Polizei Berlin. Die Brandursache ist noch unklar. (Tsp)