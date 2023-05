Großbrand in Berlin-Neukölln Mehrere Hallen des Entsorgers Remondis stehen in Flammen

Am Mittwochabend haben mehrere Hallen des Abfallunternehmens Remondis in der Lahnstraße in Berlin-Neukölln Feuer gefangen. Das bestätigte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr dem Tagesspiegel. Genauere Angaben zur Brandursache und den Dimensionen des Feuers konnte er noch nicht machen.

Ein Sprecher der Polizei Berlin sagte, die Feuerwehr sei mit einem größeren Aufgebot an Einsatzkräften zur Brandbekämpfung vor Ort. „Polizeilich gesehen wird das Gelände erstmal abgesperrt“, mehr könne er derzeit nicht sagen, erklärte der Polizeisprecher. Weitere Informationen folgen in Kürze. (Tsp)