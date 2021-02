Eine Lagerhalle in Berlin-Marienfelde ist am Donnerstagabend in Brand geraten. Verletzt worden ist einem Feuerwehrsprecher bislang niemand. Anwohner:innen würden wegen der starken Rauchentwicklung aber gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und gegebenenfalls die Klimaanlage auszuschalten. Betroffen sei ein Umkreis von etwa drei Kilometern rund um die Motzener Straße.

Bei der Firma, in der das Feuer ausgebrochen ist, handele es sich um einen Oberflächenveredelungsbetrieb, sagte ein Feuerwehrsprecher dem Tagesspiegel. Demnach gingen die Einsatzkräfte davon aus, dass Chemikalien in dem Lager verbrennen. Eine Explosion habe es aber nicht gegeben.

In der Lagerhalle des Metallbetriebs habe es einen Störfall gegeben. Auf Twitter berichteten Anwohner von einer großen Rauchwolke und meterhohen Flammen. Die Feuerwehr ist mit 140 Kräften im Großeinsatz. Gegen 22 Uhr war das Feuer noch nicht unter Kontrolle. Laut einem Sprecher sei man gerade dabei, den Gehalt von Schadstoffen in der Luft zu messen, gegebenfalls wolle man auch mit Drohnen den Brandort abmessen. (mit dpa)