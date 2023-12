Großeinsatz der Feuerwehr Letzte Glutnester nach Wohnungsbrand in Berlin-Prenzlauer Berg gelöscht

Die Berliner Feuerwehr war bei einem Wohnungsbrand in der Gaudystraße in Prenzlauer Berg im Einsatz. Das teilte die Feuerwehr auf der Plattform X am Dienstagnachmittag mit. Der Brand sei gelöscht, doch weiterhin müssten gegen 21 Uhr letzte Glutnester bekämpft werden, so ein Sprecher zum Tagesspiegel.

Nach Auskunft des Sprechers seien 46 Kräfte im Einsatz gewesen, um den Großbrand zu löschen. In der Mitteilung der Feuerwehr heißt es, dass aufgrund der hohen Brandlast weitere Trupps zur Unterstützung herangezogen werden mussten. Zehn Kräfte agierten ausschließlich mit Atemschutz. Es gab demnach keine Verletzten.

Da es sich um eine Neubauwohnung handelte, bestand für das Feuer nur eine geringe Beschleunigungsgefahr. Dennoch musste die Feuerwehr die gesamte Wohnung räumen, weshalb der Einsatz bis in die Nacht dauerte. Weitere Hintergründe zur Brandursache sind bislang unklar.