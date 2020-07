Bei einem Brand eines arabischen Imbisslokals in Neukölln sind in der Nacht zum Samstag zwei Menschen schwer verletzt worden. Zwei weitere hätten leichte Verletzungen davon getragen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Zeugen berichteten von einer Explosion als Ursache des Brandes. Die Einsatzkräfte fanden bei ihrer Ankunft einen in Flammen stehenden Imbiss im Erdgeschoss vor.

Die Flammen hätten bereits auf die darüber liegende Wohnung übergegriffen, berichtete der Sprecher. Gegen 3 Uhr seien die Löscharbeiten vorerst abgeschlossen worden, sagte der Sprecher weiter.

Die Brandursache war zunächst unklar. Die Feuerwehr war mit insgesamt 80 Einsatzkräften vor Ort; die Polizei konnte am Morgen auf Nachfrage noch nichts zu dem Brand sagen.

Lieferwagen vor syrischer Bäckerei in Brand gesteckt

Vor etwa zwei Wochen gab es schon einmal einen Feuerwehreinsatz in der Sonnenallee: Vor einer syrischen Bäckerei wurde ein Lieferwagen in Brand gesteckt. Wegen SS-Runen, die an die Fassade des Geschäfts gesprüht wurden, ermittelt jetzt die Soko "Fokus". Sie soll Taten aufklären, die in Zusammenhang mit der rechten Anschlagserie in Neukölln stehen könnten, darunter auch mehrere Brandanschläge. (Tsp/dpa)