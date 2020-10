Vier Frauen nach draußen gebracht Rund eine Stunde nach Räumungsbeginn des besetzen Hauses „Liebig 34“ in Berlin-Friedrichshain hat die Polizei vier Bewohnerinnen herausgebracht. Sie wurden am Freitagmorgen durch ein aufgebrochenes Fenster im ersten Stock über eine Leiter ins Freie geführt. Eine Frau reckte kämpferisch die Faust in die Höhe. (dpa)