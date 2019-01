In einer Wohnung in der Lausitzer Straße in Kreuzberg ist am Sonntagmorgen kurz vor 9 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben mit 80 Einsatzkräften an und sprach von einem Großbrand. Kurz vor 12 Uhr war der Brand gelöscht. Der Brandherd sei im zweiten Obergeschoss, die Wohnung sei stark zugestellt. Deshalb musste die Feuerwehr mit Leitern vom Innenhof des Altbaus aus in die Wohnung hinein, um die Flammen zu löschen.

Wegen der starken Rauchausbreitung musste auch ein angrenzendes Gebäude evakuiert werden. Ob Menschen verletzt wurden, ist noch nicht bekannt. Wegen des Einsatzes ist auch die Wiener Straße gesperrt. Dadurch verspäten sich die Busse der Linie M 29.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Feuerwehr

Zugemüllte Wohnungen haben die Feuerwehr schon mehrfach beschäftigt. (Tsp)



