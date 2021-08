In Mitte ist am Mittwochabend eine Frau mit einer Soft-Air-Waffe beschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, sei die 40-Jährige am Mittwoch gegen Mitternacht mit ihrem Hund auf der Neuen Schönhauser Straße unterwegs gewesen, als sie Knallgeräusche hörte, die wie Schüsse klangen. Die Schüsse kamen vom Fenster eines Wohnhauses, in dem die Frau einen Mann wahrnehmen konnte. Sie alarmierte die Polizei und beschrieb den Einsatzkräften die Lage der Wohnung.

Ein Großaufgebot der Polizei habe daraufhin den Bereich großräumig abgesperrt, schwerbewaffnete Beamte waren vor Ort. Die Polizeikräfte brachen kurz vor 1 Uhr die Tür im zweiten Stock des beschriebenen Hauses auf, der 18-Jährige Mieter der Wohnung wurde festgenommen und auf eine Polizeidienststelle gebracht.

Ein Polizist am Einsatzort in der Neuen Schönhauser Straße am Mittwochabend. Foto: privat

In der Wohnung wurden zwei Soft-Air-Pistolen gefunden, zudem seien kleine Soft-Air-Kügelchen auf dem Bürgersteig sichergestellt worden. Zudem habe es Hinweise gegeben, dass der Mann gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen habe, weshalb ihm in Polizeigewahrsame eine Blutprobe entnommen worden sei.

Gegen den Verdächtigen wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Verletzt wurde niemand. (Tsp)