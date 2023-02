Großeinsatz mit Hubschraubern und Hunden Berliner Polizei sucht weiter nach Seniorin und Baby

Die Polizei sucht in Berlin mit einem Großaufgebot nach einer Seniorin und einem Baby. Das bestätigte eine Polizeisprecherin am Dienstagabend auf Nachfrage. Zuerst hatte der RBB berichtet. Die 72-Jährige und das fünf Monate alte Kind werden seit Dienstagmittag vermisst.

Die Suche sei aktuell unterbrochen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen, bisher habe es keine Ergebnisse gegeben. Man werde die Situation mit der Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes auswerten und dann weitere Maßnahmen einleiten, so die Sprecherin. Wann genau der Sucheinsatz fortgesetzt wird könne noch nicht gesagt werden.

Die vermisste Frau Gebarowska war gegen 12.20 Uhr mit ihrem Enkelkind aus der Heimsbrunner Straße in Buckow zu einem Spaziergang in Richtung Britzer Garten aufgebrochen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Seitdem kehrten die sonst zuverlässige Großmutter und das Baby nicht in die Wohnung der Mutter des Kindes zurück.

Die Polizei suche die Umgebung mit zahlreichen Kräften ab, erklärte der Polizeisprecher. Alle zur Verfügung stehenden Mittel würden für die Suche eingesetzt, dazu zählen den Angaben nach unter anderem ein Polizeihubschrauber sowie Personensuchhunde. Auch die Feuerwehr ist vor Ort. Bislang blieb die Suche ohne Erfolg. Das Kind benötige dringend der mütterlichen Fürsorge, teilten die Beamten mit.

Die vermisste Rentnerin sei etwa 1,55 Meter groß und wirke eher wie 60 bis 65 Jahre, hieß es. Sie hat kurze blonde Haare und trägt eine dunkle Jacke sowie einen beigefarbenen Pullover. Das Kind ist mit einem weißen Einteiler mit „Teddyohren“ bekleidet. Die 72-Jährige führe einen schwarzen Kinderwagen mit braunem Verdeck mit dem fünf Monate alten Enkel mit sich.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 030-4664-471100 entgegen. Auch bei jeder anderen Polizeidienststelle können sich Zeugen melden. (Tsp)

