Der Gründer der Loveparade, Dr. Motte, will eine neue Technoparade nach Berlin holen. Das teilte er am Montag auf einer Pressekonferenz in der Mall of Berlin statt – da, wo einst der berühmte Tresor-Club seine Räume hatte. Die Parade soll durch ein Fundraising-Projekt finanziert werden. Oder, wie Motte es nennt: Fundraving.

Unter dem Titel "Rave the Planet" sollen an drei Orten in Berlin Skulpturen entstehen, die die Loveparade in Miniatur nachstellt. Mit einer Spende von fünf Euro kann man winzige Raverfiguren oder Bäume kaufen, die dann an die Skulptur angebracht werden und diese so wachsen lassen. 80 Prozent dieser Einnahmen sollen laut Veranstaltern an gemeinnützige Zwecke fließen. Dazu zählt auch die Parade selbst, die für Weltoffenheit und Toleranz stehen soll.

Ein konkretes Fundraising-Ziel gibt es laut den Organisatoren nicht. Man wolle erst mal sehen, wie die Resonanz beim potenziellen Publikum ist. Also, ob überhaupt jemand Lust auf so eine Parade hat. Um die 500.000 Menschen müssten aber etwas spenden, damit sich die Veranstaltung überhaupt finanzieren lässt, sagt Ellen Dosch-Roeingh, die für die Pressearbeit des Projekts zuständig ist. Wenn die Idee gut ankomme, könnte schon in diesem Jahr die erste Parade stattfinden.

Mit einem Beitrag von fünf Euro kann man kleine Raver- oder Baumfiguren kaufen und das Modell wachsen lassen. Foto: promo

Techno soll Weltkulturerbe werden

Die Initiatoren kritisieren außerdem mangelnde Unterstützung der Politik für die Techno- und Clubkultur. "Techno hat in dieser Stadt für mehr positiven Wandel gesorgt als jede Werbekampagne des Senats", sagt Dr. Motte. Die Stadt müsse dafür sorgen, dass diese Kultur erhalten bleiben könne. Um diesen besonderen Schutz zu gewährleisten, wollen die Veranstalter die elektronische Tanzmusik bei der Unesco als immaterielles Weltkulturerbe anmelden lassen.

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Die erste Loveparade fand 1989 unter dem Motto "Friede, Freude, Eierkuchen" mit wenigen Teilnehmern statt. Schnell entwickelte sie sich zu einem Riesenevent - bis zu 1,5 Millionen Besucher zogen Ende der Neunziger durch Berlin-Mitte zur Siegessäule. 2010 fand die Parade zum letzten Mal statt – in Duisburg. Dort kamen bei einer Massenpanik 21 Menschen ums Leben, Hunderte wurden schwer verletzt oder traumatisiert.

Mehr zum Thema 30 Jahre Loveparade in Berlin Mit Dr. Motte auf der alten Strecke der Raver

Die neue Technoparade wird wohl nicht unter dem Namen Loveparade stattfinden. Die Namensrechte liegen bei Rainer Schaller, der von 2006 bis 2010 mit seiner Firma Lopavent die Loveparade ausrichtete.