Stephan von Dassel kann bei der kommenden Kommunalwahl wieder als Bezirksbürgermeister-Kandidat der Grünen in Mitte antreten. Er gewann die Kampfabstimmung gegen Tilo Siewer knapp mit 50,6 Prozent der Stimmen. Siewer kam auf 45,8 Prozent.

251 des insgesamt 1600 Mitglieder großen Kreisverbandes waren am Samstag bei regnerischem Wetter in das Poststadion in Moabit gekommen, um abzustimmen. „Ich möchte mich bei allen bedanken, die hier die Basisdemokratie hochhalten, trotz dieser Bedingungen“, sagte von Dassel in seiner Rede vor der Wahl. Im Vorfeld war viel spekuliert worden über einen Coup gegen den amtierenden Bezirksbürgermeister.

Einige Mitglieder hätten Tilo Siewer, Fraktionsvorsitzender seiner Partei in Mitte, gerne als neuen Bezirksbürgermeister gesehen. Bei der für die Grünen so wichtigen Verkehrswende sei im Bezirk zu wenig vorangegangen, kritisierte er von Dassels Verwaltung wiederholt. Und polarisierende Äußerungen des Bezirksbürgermeisters wie die über „aggressive Obdachlose aus Mittel- und Osteuropa“ hätten grüne Wähler verprellt.

Von Dassel war die Erleichterung am Ende der Abstimmung anzusehen. Er streckte die Hände zur Siegerpose über den Kopf. Wie knapp es war, zeigt die Tatsache, dass von Dassel erst im zweiten Wahlgang siegte. Im ersten bekam keiner der beiden Kandidaten die nötigen Stimmen für eine absolute Mehrheit.

Vor der Abstimmung soll es Absprachen gegeben haben. Siewer sollte angeblich mit den Stimmen der Realos, die den Bezirksverband traditionell dominieren, sowie der Gruppe „Bunt-Grün“ die Kampfabstimmung gegen von Dassel gewinnen.

Als Gegenleistung verzichteten die sich speziell für die Belange von Menschen mit Migrationsgeschichte engagierenden „Bunt-Grünen“ auf einen eigenen Bewerber für die Kandidatur auf das Direktmandat im Bundestagswahlkampf und unterstützt stattdessen die Kandidatin der Realos, Hanna Steinmüller.