Grüner kämpfte zwei Jahrzehnte Berliner Mauerradweg bekommt bald eigenen Tunnel unter Dresdner Bahn

Die Deutsche Bahn will noch keinen exakten Termin nennen, nur so viel: „Es sieht gut aus.“ Der Tunnel für den Mauerradweg unter der Dresdner Bahn in Berlin ist nahezu fertig, wie eine Besichtigung am Stadtrand zeigt. Der langjährige Europa-Abgeordnete Michael Cramer hatte nach der Wende als damaliger Berliner Abgeordneter initiiert, dass die ehemaligen Wege der DDR-Grenztruppen fürs Radfahren genutzt werden. Das ist gelungen, nur eben nicht im Süden Lichtenrades. Hier versperrte die Trasse der S-Bahn den Weg, einen Tunnel wollte niemand bezahlen. Das war der Stand schon vor mehr als zwei Jahrzehnten.

Radfahrer mussten seitdem drei Kilometer Umweg über abenteuerliches Kopfsteinpflaster durch Lichtenrade in Kauf nehmen, Spaziergänger ebenso. Cramer kämpfte unverdrossen weiter. Doch 25 Jahre lang passierte immer dasselbe: Eine der vielen beteiligten Parteien schoss plötzlich quer.

Anfangs fehlte es vor allem am Geld. Dann geriet der Tunnel richtig unter die Eisenbahnräder: Vor fünf Jahren begann die Bahn, die Fernbahntrasse nach Dresden wieder aufzubauen. Der kleine Tunnel unter den Gleisen war aber nicht Teil des großen Planfeststellungsbeschlusses für den Bau der Dresdner Bahn.

Anwohner hatten das wichtigste Projekt im Berliner Bahnverkehr jahrelang gerichtlich durch alle Instanzen bekämpft, für Radfahrer wollte die Bahn partout das Projekt nicht wieder aufschnüren. Cramer kämpfte weiter. Er erreichte beim Berliner Bahnchef Alexander Kaczmarek, dass der Tunnel doch noch gebaut wird, 2019 schienen alle Beteiligten an einem Strang zu ziehen.

Und dann fühlte sich im Jahr 2020 ausgerechnet das Land Berlin nicht mehr zuständig. Nur Asphalt für den Umweg wurde genehmigt. Dabei ist es Berlin, das wohl am meisten vom touristischen Wert des international bekannten Mauerweges profitiert. Cramer gab nicht auf. „Was jetzt nicht gebaut wird, wird niemals gebaut“, sagte der Grünen-Politiker damals dem Tagesspiegel und kündigte an, wiederum bei der Bahn vorstellig zu werden.

Im März 2022 war tatsächlich Baubeginn. Auf der staubigen Baustelle trafen Kaczmarek und Cramer zusammen. Der Bahnchef berichtete dort öffentlich, wie sehr „Cramer uns dramatisch auf die Nerven gegangen ist. Immer, wenn wir dachten, wir sind ihn los, kam er durch eine andere Tür wieder rein.“ Der Grüne nahm es als Kompliment und mit Humor.

Am 8. Juni will Michael Cramer erstmals durch den Tunnel fahren

Cramer organisiert seit vielen Jahren Radtouren, die sogenannten „Mauerstreifzüge“, gratis und für jedermann. Auf 20 bis 30 Kilometer langen Abschnitten geht es einmal um West-Berlin, verteilt zwischen Mai und August. In diesem Jahr werde er auf der zweiten Etappe am 8. Juni erstmals durch den Tunnel fahren. „Die haben mir gesagt, bis dahin ist der Tunnel fertig“, berichtet der 76-Jährige: „Ich freue mich riesig.“ Bei der Etappe will auch die frühere Verkehrssenatorin Bettina Jarasch mitradeln.

Cramer erinnert daran, dass der Mauerweg an dieser Stelle auch Teil des Fernradweges Berlin-Leipzig sei, also auch touristische Bedeutung habe. Noch stehen zwar Bauzäune, aber der Asphalt ist fertig, Lampen werden ihn nachts beleuchten, ein schöner Schwung führt hinab in den Tunnel. Dem Vernehmen nach soll es wegen des laufenden Europa-Wahlkampfs keine offizielle Eröffnung geben.

Michael Cramer setzt sich seit Jahrzehnten für den Radverkehr in Berlin ein. © Thilo Rückeis/TSP

Arbeit gibt es aber weiterhin: Der 160 Kilometer lange Mauerweg ist auf vielen Abschnitten in desaströsem Zustand. Vor allem Baumwurzeln haben die alte Asphaltdecke aus DDR-Zeiten zerstört. Bei Schönefeld sind die Wurzelaufbrüche bis zu 20 Zentimeter hoch, anderswo gibt es nur noch Schotter.

Derzeit hat die landeseigene Grün Berlin bis 2026 zwölf Millionen Euro zur Verfügung. Damit können im günstigsten Fall 14 besonders schadhafte Kilometer erneuert werden. 2023 waren Abschnitte in Lichterfelde neu asphaltiert worden.