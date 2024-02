Gruppe greift Mann an Berliner Polizei sucht nach Schläger-Trio vom Alexanderplatz

Die Berliner Polizei sucht nach drei Männern. Sie sollen im März einen 34-Jährigen so stark geschlagen haben, dass er an Lippe und Nase verletzt war.

Eine Überwachungskamera hatte das Trio zuvor in der U2 in Richtung Ruhleben aufgenommen. In der war der Mann mit seiner gleichaltrigen Frau am Morgen des 26. März 2023 unterwegs. Letztere wurde nach Angaben ihres Mannes aus einer Gruppe junger Männer heraus immer wieder fotografiert. Der Mann verbat sich das. Daraufhin wurde er von sechs bis acht der Männer beleidigt und bedroht.

Am U-Bahnhof Alexanderplatz stieg das Ehepaar aus. Drei Männer sollen dem 34-Jährigen auf dem Bahnsteig gegen den Kopf geschlagen haben. Als ein Zeuge einschritt, ließen die Tatverdächtigen von ihrem Opfer ab. Die jungen Männer stiegen zurück in die U-Bahn und fuhren davon.

Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung. Sie erhofft sich von der Veröffentlichung der Bilder, die drei Männer identifizieren zu können. Alle drei sollen zwischen 19 und 22 Jahren alt sein.

Wer die jungen Männer kennt, weiß, wo sie sich aufhalten oder die Tat beobachtet hat, kann sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon (030) 46 64-57 41 12 oder (030) 46 64-57 11 00, per E-Mail an Dir5K41@polizei.berlin.de, bei der Internetwache oder in jeder anderen Polizeidienststelle melden. (Tsp)