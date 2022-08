Berlin wird eine Nachfolgeregelung für das Neun-Euro-Ticket bekommen. Darauf haben sich am Freitag die Koalitionsspitzen von SPD, Grüne und Linke verständigt. Es wird eine „temporäre Anschlussregelung für Berlin im Jahr 2022“ geben, sagte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) im Anschluss an eine vierstündige Koalitionsklausur am Freitag.

Das Ticket soll von Oktober bis Dezember gelten. Weitere Details, etwa zum Preis, müssten laut Giffey noch geklärt werden. Man habe beschlossen, die Senatsverkehrsverwaltung mit der Umsetzung eines Nachfolgemodells zu beauftragen.

Offen ist neben der Frage des Ticketpreises auch der Geltungsbereich. Im Alleingang kann Berlin dieses nur für den Tarifbereich AB beschließen, da der Bereich C schon in Brandenburg liegt.

Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg reagierte deshalb auch zurückhaltend auf den Vorschlag eines Neun-Euro-Tickets nur für Berlin. „Grundsätzlich setzen wir als Verkehrsverbund für zwei Bundesländer auf gebietsübergreifende Lösungen für alle“, teilte ein Sprecher am Freitag mit.

Finanziert werden soll das Ticket – die Kosten werden mit bis zu 400 Millionen Euro beziffert – durch Überschüsse im Landeshaushalt. Am Dienstag hatte Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) einen sogenannten Statusbericht der Finanzverwaltung präsentiert, demzufolge Berlin in den ersten sechs Monaten des Jahres 2,3 Milliarden Euro Überschuss erzielt hatte – bedingt durch Steuermehreinnahmen und Minderausgaben.

Jarasch begrüßt Ticket „zur Überbrückung“

Die Senatorin für Umwelt und Verkehr, Bettina Jarasch (Grüne), erklärte, das Ticket solle in Abstimmung mit dem Verkehrsverbund VBB erarbeitet werden, damit es auch für Brandenburg akzeptabel sei. Jarasch begrüßte die Einigung auf ein temporäres Ticket, das zur Überbrückung gedacht sei, bis der Bund ein dauerhaftes Nachfolgemodell einführt.

„Es freut mich, dass die Koalitionspartner da mitziehen, weil ich immer für ein dauerhaftes Angebot geworben habe. Der Bund muss dafür endlich ein ernstzunehmendes Angebot vorlegen“, sagte Jarasch.

Der Landesvorsitzende der Grünen, Philmon Ghirmai, lobte die grundsätzliche Entscheidung für ein Anschlussmodell. „Mobilität ist öffentliche Daseinsvorsorge“, sagte er. Sowohl Grüne als auch SPD und Linke betonten, dass sie sich für ein bundesweites Ticket ab Januar 2023 einsetzen wollen.

SPD prescht vor, Grüne und Linke sind verstimmt

Die Einigung auf ein Nachfolgemodell des Neun-Euro-Tickets kam offenbar sehr kurzfristig zustande. Bevor die Koalitionsspitzen zu ihrem Treffen am Freitagmorgen zusammenkamen, lancierte die SPD ihren Vorschlag, das Neun-Euro-Ticket zu verlängern, über die Presse.

Hinter den Kulissen sorgte der offenbar unabgestimmte Vorstoß für Verstimmung bei Grünen und Linken. „Unabgesprochen und unüberlegt – SPD-Berlin prescht vor, um verzweifelt einen Punkt zu machen“, erklärte die Grünen-Abgeordnete Susanna Kahlefeldt via Twitter und erhielt dafür die Unterstützung von Fraktionschef Werner Graf. Dieser wiederum hatte der SPD bereits unter der Woche vorgeworfen, Gießkannenpolitik zu betreiben, und dies als „unseriös“ bezeichnet.

Auf die Frage, was ihr durch den Kopf ging, als sie den SPD-Vorschlag in den Medien gelesen habe, sagte die Landesvorsitzende der Linken, Katina Schubert: „Wir sind vieles gewöhnt.“

Dennoch lobte sie anschließend die konstruktive Atmosphäre des Treffens und sprach im Nachgang von einem „Berliner Entlastungspaket“, das nun geprüft und „sehr zeitnah“ geschnürt werden soll. Ziel der Koalition sei es, „zielgenau und nicht mit der Gießkanne“ zu agieren, erklärte Schubert.

CDU und Bund der Steuerzahler protestieren

Kritik kam vom CDU-Fraktions- und Landeschef Kai Wegner: „Ein Neun-Euro-Ticket hilft denjenigen, die nicht täglich den Nahverkehr nutzen, überhaupt nicht. Rentner, Fahrradfahrer und Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, haben nichts davon.“ Wegner warb für den Vorschlag seiner Fraktion, ein Energiegeld in Höhe von 300 Euro für jeden Berliner auszuzahlen. Gesamtkosten dieses Vorschlags: 1,4 Milliarden Euro.

Auch der Bund der Steuerzahler Berlin bezeichnete den SPD-Vorschlag am Freitag als „hilflosen Aktionismus der Landespolitik mit der Gießkanne“. Der Berliner Landesvorsitzende Alexander Kraus erklärte: „Es ist ein Trugschluss, dass der aktuelle Finanzierungsüberschuss für zusätzliche Ausgaben zur Verfügung steht.“

Es gebe schlichtweg nichts, was an die Berliner zurückgegeben werden könnte. Stattdessen sollten Ausgaben reduziert und Schulden getilgt werden.

Verkehrsminister fordern Anschlusslösung für Neun-Euro-Ticket

Das bundesweite Neun-Euro-Ticket läuft am Mittwoch aus. Für eine Anschlusslösung im September sei die Zeit zu knapp gewesen, erklärten die Parteispitzen der Berliner Landeskoalition. Man wolle sich für ein bundesweites Ticket ab Januar 2023 stark machen.

Bei einer Sondersitzung der Verkehrsministerkonferenz am Freitag forderten die Teilnehmer den Bund auf, „zeitnah“ einen tragfähigen und nachhaltigen Vorschlag für eine Nachfolge des Neun-Euro-Tickets vorzulegen. „Die hohe Nachfrage hat deutlich gezeigt, dass der ÖPNV genutzt wird, aber auch die Qualität noch deutlich ausgebaut werden muss“, sagte Bremens Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne), am Freitag. Der Bund müsse die Finanzierung einer Nachfolgeregelung vollständig übernehmen.

Die Länder fordern zudem, dass der Bund deutlich mehr Geld für den ÖPNV zur Verfügung stellt. Zusätzlich zu der bislang schon geforderten Erhöhung der sogenannten Regionalisierungsmittel um 1,5 Milliarden Euro pro Jahr fordern die Minister wegen der hohen Energiepreise für die Jahre 2022 und 2023 jeweils weitere 1,65 Milliarden Euro.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing bezeichnete die Ergebnisse der Konferenz als enttäuschend. „Die Bürger erwarten, dass Politik Lösungen präsentiert und nicht Verantwortungen verschiebt“, sagte der FDP-Politiker in Berlin.