Günstiger Eintritt, tolle Rutsche An diesen Berliner Badestellen fühlen sich auch Familien wohl

Als junger Erwachsener nimmt man einiges in Kauf, um an heißen Tagen ins kühle Wasser springen zu können. Zum Beispiel den langen, schattenlosen Fußweg zum Sommerbad Olympiastadion. Oder bierselige Runden tätowierter Männer, die am Seeufer lautstark anzügliche Witze reißen.