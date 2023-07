Günstiger Eintritt, tolle Rutsche Familienfreundliche Freibäder in Berlin

Als junger Erwachsener nimmt man einiges in Kauf, um an heißen Tagen ins kühle Wasser springen zu können. Zum Beispiel den langen, schattenlosen Fußweg zum Sommerbad Olympiastadion. Oder bierselige Runden tätowierter Männer, die am Seeufer lautstark anzügliche Witze reißen. Spätestens mit der Familiengründung fühlen die meisten Berliner sich an solchen Orten aber nicht mehr wohl. An heißen Sommertagen suchen sie Badestellen, die schnell erreichbar sind, nicht viel kosten und Kindern eine sichere und friedliche Atmosphäre zum Spielen bieten. Wir haben einige gesammelt.