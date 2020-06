Kneipen dürfen ab dem 2. Juni öffnen, Gaststätten hatten schon vorher geöffnet. In den Bars herrscht aber eine Tischpflicht, sagte Geisel in der vergangenen Woche. „Man muss also an Tischen sitzen.“ Ein Platz am Tresen zähle nicht dazu. So könnten Abstandsregeln besser eingehalten werden, sagte Geisel. Kneipen und Gastro dürfen von 6 bis 23 Uhr öffnen - eine Stunde länger, als es Restaurants bislang durften.