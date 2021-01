Erstmals B117 in Brandenburg nachgewiesen worden - Mann im Landkreis Spree-Neiße infiziert





mutierte Coronavirus-Variante B117 ist im Land Brandenburg erstmals nachgewiesen worden, und zwar bei einem Mann aus dem Landkreis Spree-Neiße. Das teilte das Brandenburger Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Der Mann befinde sich seit Dienstag in Isolation. Die zunächst in Großbritannien nachgewiesene Virusvariante gilt als hoch ansteckend. In Berlin wurden bereits Dieist im Land Brandenburg erstmals nachgewiesen worden, und zwar bei einem. Das teilte das Brandenburger Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Der Mann befinde sich. Die zunächst in Großbritannien nachgewiesene Virusvariante gilt als hoch ansteckend. In Berlin wurden bereits mehrere Fälle nachgewiesen

Die Mutante sei heute in einem Labor am Carl-Thiem-Klinikum nachgewiesen worden, hieß es in der Mitteilung des Brandenburger Gesundheitsministeriums. "Dabei handelt es sich um die britische Mutation." Das Gesundheitsministerium stehe im Austausch mit dem zuständigen Gesundheitsamt des Landkreises Spree-Neiße und mit dem Gesundheitsamt der Stadt Cottbus. "Alle notwendigen Maßnahmen, unter anderem Quarantäneanordnungen sowie Kontaktnachverfolgungen, wurden sofort eingeleitet."

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) erklärte laut der Mitteilung des Ministeriums: „Es war nur eine Frage der Zeit, bis die britische oder südafrikanische Corona-Mutante auch in Brandenburg nachgewiesen wird. Es ist gut, dass in diesem ersten Fall der Nachweis im neuen Referenzlabor am CTK in so kurzer Zeit erfolgte." Nun komme es darauf an, alle Kontakte der infizierten Person so schnell wie möglich zu ermitteln und dass diese umgehend in Quarantäne kämen. Nonnemacher sagte weiter: "Die vor allem in England verbreitete Corona-Variante B117 ist nach aktuellem Erkenntnisstand deutlich ansteckender. Das gefährdet die sich jetzt langsam einstellenden Erfolge beim Eindämmen des Coronavirus.“

Der Nachweis der Mutante bedeute für den Infizierten verschärfte Quarantäne-Maßnahmen und für das Gesundheitsamt eine intensive Suche nach Kontaktpersonen, hieß es weiter in der Mitteilung des Ministeriums.