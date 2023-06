Hagel, Starkregen, Tornadogefahr Deutscher Wetterdienst warnt vor Hitze und schweren Unwettern in Berlin und Brandenburg

Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich am Donnerstag auf Hitze und teils schwere Unwetter einstellen. Ab Donnerstagnachmittag kann es von Südwesten kommend örtlich Gewitter und mitunter heftigen Starkregen geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit.

Besonders am Abend und in der Nacht zum Freitag ist mit erhöhter Unwettergefahr zu rechnen; mit Hagel, Starkregen und schweren Sturmböen. Auch Tornados schließt der DWD nicht aus. Gegen Freitagmorgen nehme die Unwettergefahr allmählich ab.

Für Donnerstag gibt der DWD für Berlin und Teile Brandenburgs zudem eine amtliche Hitzewarnung aus und sagt eine starke Wärmebelastung voraus. Davon betroffen ist der Süden Brandenburgs von Teltow-Fläming über Frankfurt (Oder) bis nach Oberspreewald-Lausitz. Die Höchsttemperaturen liegen dann voraussichtlich zwischen 27 und 31 Grad. (dpa)