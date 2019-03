Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), Wirtschaftssenatorin und Bürgermeisterin Ramona Pop (Grüne) und Kultursenator und Bürgermeister Klaus Lederer (Linke) wollen heute Nachmittag ihre rot-rot-grüne Halbzeitbilanz vorstellen. Das Datum ist beliebig gewählt: Gewählt wurde am 18. September 2016, am 8. Dezember 2016 nahm der Senat seine Arbeit auf. Und die Abgeordnetenhauswahl 2021 wird wohl parallel zur Bundestagwahl laufen – es sei denn, es gibt vorher Neuwahlen. Wesentliche Themenblöcke sind Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik, die sogenannte Mobilitätswende, Bildungspolitik, innere Sicherheit und natürlich die Finanzpolitik. Vor allem in den Bereichen Mieten- und Verkehrspolitik muss Rot-Rot-Grün punkten: Ein Stopp der Mietenexplosion ist nicht spürbar, und von der Mobilitätswende haben Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer auch noch nicht viel mitbekommen.

Koalition verpasst ihr Ziel beim Bau landeseigener Wohnungen

Die Wohnungsnot wächst in Berlin unaufhaltsam, die Mieten steigen so schnell wie in keiner anderen Stadt, und die Koalition verpasst ihr Ziel beim Bau landeseigener Wohnungen. Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) korrigierte die Zielmarke von 30 000 in dieser Legislaturperiode auf 25 000. Und die sechs Wohnungsbaugesellschaften zogen die Marke noch einmal um 1000 Wohnungen hinunter. Das ist zu wenig, damit preiswerte Wohnungen den Markt beeinflussen könnten. Auch eine Strategie fehlt Rot-Rot-Grün, wie man mit dem Ankauffonds Wohnungen zurückkauft. 2018 gingen 3746 Wohnungen über kommunale Gesellschaften in den Besitz des Landes über, davon 638 im Rahmen eines Vorkaufsrechts in Milieuschutzgebieten.

Aber nutzen die über 50 Milieuschutzgebiete? Verfassungsrechtlich kann man aus Berlin kein großes Milieuschutzgebiet machen. Deshalb versucht sich Rot-Rot-Grün an der Idee eines Mietendeckels, also einen Mietenstopp für einen Zeitraum von fünf Jahren. Aber außer diverser Expertisen, die auf Fraktions- und Juristenebenen angestrengt werden, fehlt eine gemeinsame Stoßrichtung. Fraktionschef Udo Wolf (Linke) schlägt vor, ein Expertengremium aus Juristen der Koalitionsfraktionen einzusetzen.

Und wie man es mit der initiative zur Enteignung von Wohnungsunternehmen mit mehr als 300 Wohnungen hält, ist völlig offen. Müller lehnt dies ab, die Grünen haben keine einheitliche Position und die Linke unterstützt die Initiative, die ab 6. April Unterschriften für ein Volksbegehren sammeln will. Stattdessen wird über den Kleingarten-Entwicklungsplan diskutiert, in dem diverse Kleinkartenkolonien verschwinden sollen. Auf den ehemaligen Flächen sollen Schulen, Kitas und Sporthallen entstehen.

Verkehr: 28 Milliarden Euro für Busse und Bahnen

Zweiter großer Komplex ist die Verkehrspolitik. Der Senat hat einen Nahverkehrsplan beschlossen, der in 15 Jahren gut 28 Milliarden Euro für Busse und Bahnen vorsieht, laut Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) auch „für die bessere Anbindung der Pendelnden aus dem Umland“. Parallel soll eine sichere Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur aufgebaut werden. Das Bürgerticket ab 2023 ist eine der großen Visionen für den Berliner Nahverkehr der Zukunft. Aber das soll erst einmal geprüft werden.

Die deutliche Ausweitung des Streckennetzes - allein bei der Tram sollen 73 Kilometer bis 2035 dazukommen - und der Ankauf neuer Fahrzeuge wird auch von der Opposition befürwortet. Allerdings ist der Ausbau der U-Bahn-Linien in der Koalition strittig. Die SPD befürwortet entsprechende Pläne, die Grünen lehnen dies ab mit Verweis auf die Kosten und die Zeitdauer. Wie letztlich die Außenbezirke besser in den ÖPNV angebunden werden sollen, wo Park and Ride-Plätze entstehen sollen, um die Pendler für das Umsteigen zu motivieren, ist noch nicht konkret dargestellt worden. Und der Ausbau der angekündigten Fahrradwege und die Verbesserung von gefährlichen Kreuzungen gehen auch nur zögerlich voran.

Bildung: Lehrermangel als strukturelles Problem

In der Bildungspolitik muss der Lehrermangel als strukturelles Problem angegangen werden. Rot-Rot-Grün wird über das strittige Thema Verbeamtung diskutieren müssen. Laut der Prognose der Kultusministerkonferenz müssen bundesweit bis 2030 jährlich im Schnitt 31 900 Lehrkräfte neu eingestellt werden. Im Schnitt fehlen in Berlin jährlich 400 Grundschullehrer: Selbst für 2030 wird noch eine Unterdeckung von 350 Stellen erwartet. Ähnliches gilt für die Klassen 7 bis 10, wo der Mangel noch höher und zwar bei jährlich rund 600 Lehrkräften liegen wird. Gleichzeitig steuert Berlin aber auf einen Überschuss bei den Lehrern der Oberstufen an Gymnasien zu, wo sich das jetzige Überangebot von rund 300 Lehrkräften auf fast 1200 pro Jahr steigern wird. Diese Lehrkräfte müssen die Lücken an Grund-, Sonder- und Berufsschulen also füllen, wenn Berlin nicht langfristig auf Quereinsteiger angewiesen bleiben soll.