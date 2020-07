Die Mitarbeiter begehren auf, im Kiez regt sich Unmut: Am Donnerstag protestieren rund 60 Anwohner und Beschäftigte gegen die Schließung des Kino Colosseum in Prenzlauer Berg protestieren. Angemeldet wurde die Kundgebung vor dem Traditionskino von der Gewerkschaft Verdi und soll bis in den Abend andauern.

Es soll ein Film auf das Gebäude projiziert werden, zwei Schweigeminuten sind geplant. Mit einer Rede ist auch Pankows Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) angekündigt. Um 19 Uhr soll eine Demonstration durch den Kiez führen.

„Wir sind gerade erst am Anfang der Debatte um eine künftige Nutzung der Immobilie“, sagte Benn dem Tagesspiegel. „Ich bin zuversichtlich, dass auch den Eigentümer die Welle der Sympathie für das Colosseum und die öffentliche Anteilnahme an seiner Zukunft nicht völlig unbeeindruckt lässt und mindestens Gespräche möglich werden. Bevor nicht Alles verloren ist, ist nichts verloren.“

Die Betreibergesellschaft hatte im Zuge der Coronakrise Insolvenz angemeldet. Der bisherige Chef des Unternehmens, Sammy Brauner, hatte im Tagesspiegel-Interview erklärt: „Hier gibt es keinerlei Handlungsspielraum mehr. Ich habe für den Kinobetrieb Insolvenz wegen drohender Zahlungsunfähigkeit anmelden müssen. Daraufhin hat ein gerichtlich bestellter vorläufiger Insolvenzverwalter dessen wirtschaftliche Situation geprüft. Und seine Beurteilung ist eindeutig.“

Eine Gemeinschaft von Erben der Produzentenlegende Artur „Atze“ Brauner, zu der auch Sammy Brauner gehört, will den Pachtvertrag mit der Betreiberfirma zum Jahresende aufheben. Sammy Brauner erklärte: „Wir haben als Erbengemeinschaft keine konkreten Pläne mit der Immobilie.“

Umbau des Kino Colosseum wurde schon 2019 geplant

Die Hamburger Immobilienfirma Values Real Estate hatte jedoch im vergangenen Jahr einen Bauvorbescheid beantragt und bekommen. Damit wurde vorab geklärt, ob ein Umbau für eine andere Nutzung überhaupt möglich sind. Das Bezirksamt Pankow erteilte den Bescheid im November 2019.

Geplant ist demnach ein „Berlin Work Campus“ mit „modernen Büroflächen“. Sogar ein erster Entwurf eines Architektenbüros liegt vor, der wegen des Urheberrechts nicht gezeigt werden darf. Dem Bescheid zufolge sollen das einstigen Straßenbahndepot und der Premieren-Saal des Kinos, die unter Denkmalschutz stehen, erhalten bleiben. Ansonsten hatte das Pankow Bauamt keine Bedenken, die vorgelegten Pläne seien zulässig. Der Entwurf sieht einen modernen, sechsstöckigen Bürobau vor.

[Über die Entwicklungen rund um das Kino Colosseum – und überhaupt Verdrängung – berichtet Christian Hönicke im Pankow-Newsletter. Wir sammeln jede Woche Themen aus den zwölf Bezirken. Die Leute-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Neben Beton dominieren zeitgenössische Fensterfassaden im Bereich des heutigen Multiplexareals entlang der Gleimstraße. Einen futuristischen Touch bekommt der geplante Neubau durch die Gestaltung der obersten beiden Stockwerke. Die ragen wie ein Riesenbalkon zur maximalen Flächenverwertung noch nach Osten über das einstöckige ursprüngliche Kino an der Schönhauser Allee.

Mit Abstand wird gegen die Umwandlung in ein Bürogebäude protestiert. Foto: Rilana Kubassa

Die Bauvorbescheid ist zwei Jahre lang gültig, also bis November 2021. Für den Umbau muss aber noch ein Bauantrag gestellt werden. Doch selbst im Bezirksamt wird nicht damit gerechnet, dass ein entsprechender Antrag einfach abgelehnt werden kann.

In wessen Auftrag die Hamburger Immobilienfirma den Bauvorbescheid beantragt hat, bleibt allerdings unklar. Sammy Brauner hatte erklärt: „Weder ich noch jemand aus der Erbengemeinschaft hat einen Bauvorbescheid beantragt.“ Was mit der Immobilie passieren werde, „kann nur die Erbengemeinschaft gemeinsam entscheiden“.

Kino Colosseum - war wir über die Schließung wissen

Die Hamburger Immobilienfirma wollte sich auf Anfrage äußern. Das Unternehmen versteht sich als Immobilieninvestment- und Entwicklungsgesellschaft für Geschäftshäuser und Einzelhandelsimmobilien, fokussiert „auf die spezifischen Bestlagen ausgewählter Standorte“.

Die Immobilienfirma ließ zur Frage nach dem von ihr beantragten Bauvorbescheid lediglich erklären: „Da die Values Real Estate kein Eigentümer des (…) Grundstückes ist, kann sie zu dem (…) Thema keine Aussagen machen.“

Das Colosseum ist eines der ältesten Kinos Berlins – und eine Kiez-Institution. Foto: Rilana Kubassa

Anwalt nennt Umgang mit den Beschäftigten „Unverschämtheit“

Auch Rechtsanwalt Martin Bechert, der die Mitarbeiter des Kino-Betreibers vertritt, äußerte sich nun zu den Vorgängen: Er bezeichnete den Umgang mit den Beschäftigten und die Äußerungen von Sammy Brauner als „Unverschämtheit“.

„Statt tatsächlich Mitgefühl für die zum Teil seit über 20 Jahren angestellten Beschäftigten zu haben und auch finanzielle Verantwortung gegebenenfalls auch zusammen mit den übrigen Erben des Millionenerbes von Arthur Brauner für eine Sozialplan zu übernehmen, werden hier die Mitarbeiter als aggressiv dargestellt“, sagte Bechert.

„Die sich aus dem Eigentum ergebende Verantwortung für die über 40 Mitarbeiter und ihre Familien wird konsequent zu Gunsten einer uneingeschränkten Maximalverwertung der Immobile zu Lasten der Allgemeinheit klein geredet.“

Verwunderung herrscht zudem immer noch, weil das Bezirksamt keinen Alarm geschlagen hat, als es den Bauvorbescheid im vergangenen Jahr bearbeitet hat, Angeblich soll in einem Formular nur die Adresse „Schönhauser Allee 123“ vermerkt worden sein, nicht aber „Kino Colosseum“. Deshalb sei die Brisanz nicht erkannt worden, hieß es zunächst.

[Mehr Berlin. Mehr Stadtgesellschaft. Und mehr Nützliches für Sie. Das gibt's jetzt mit Tagesspiegel Plus. Jetzt 30 Tage kostenlos testen]

Jetzt sagte Baustadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) dem Tagesspiegel Leute-Newsletter aus Pankow, das mehrere Mitarbeiter aus mehreren Fachbereichen und von der unteren Denkmalbehörde mit dem Bauvorbescheid befasst waren und davon wussten. Dass er bei den wöchentlichen Sitzungen über diesen Vorbescheid nicht informiert wurde, sei offenbar ein Versehen, „dass der Vielzahl der Fälle geschuldet ist“.

Mehr zum Thema Ein Jahrhundert Kinogeschichte „Colosseum" meldet Insolvenz an

Auch Kuhn selbst gestand ein, dass er die Vorhabenliste im September 2019, als die Pläne für das Colosseum vermerkt wurden, „nicht aufmerksam genug gelesen hatte“. Ansonsten hätten die „Wünsche des Bezirks“ etwa zu einer weiteren kulturellen Nutzung des Kinos „früher artikuliert werden können“.