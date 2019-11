Wenn Berlin nicht weiter weiß und vor allem nicht zahlen kann, dann muss der Bund ran: Millionen fließen für die Kulturbauten der Hauptstadt vom Bundeshaushalt nach Berlin – das beschlossen die Haushälter des Bundestages mit der Mehrheit von Abgeordneten der großen Koalition aus CDU und SPD am Donnerstagnachmittag. Mehr Geld gibt es für das Kulturforum mit Neubau des Museums der Moderne, die Gedächtniskirche am Breitscheidplatz – und auch das Humboldtforum im Schlossneubau braucht mehr Geld als geplant.

Einer der größten Brocken, 37,7 Millionen Euro schwer, entfällt auf das Humboldtforum mit drei nachgebildeten Schloss-Fassaden. Den „Nachtrag zur Finanzierung“ hatte das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat angemeldet. Die „notwendigen Mehrausgaben“ erklären die Bauherren mit den gestiegenen Preisen für Bauleistungen. Entschieden wird darüber in der Nacht.

68 Millionen Euro

Beschlossen wurden am Nachmittag für den Bereich Kultur in etwa 68 Millionen Euro für Projekte in Berlin. Für Sanierung und Instandsetzung der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Breitscheidplatz will der Bund bis zu 16 Millionen Euro ausgeben – entsprechende „Verpflichtungsermächtigungen“ wurden bewilligt. Bereits für die Jahre 2019 und 2020 waren zuvor jeweils 1,5 Mio. Euro bewilligt worden.

Weiterhin erhalten der Friedhofsverband Berlin Stadtmitte – zu dem mehr als 40 Friedhöfe gehören – rund 23 Millionen Euro, davon 500.000 im kommenden Jahr und knapp 23 Millionen Euro als „Verpflichtungsermächtigungen“ für die in den kommenden Jahren anstehenden Aufgaben.

Außerdem vom Bund gefördert: Die Jesus-Christus-Kirche Dahlem (eine Million Euro), die Sankt-Matthäus-Kirche bekommt fünf Millionen Euro, weil sie saniert werden soll im Zuge des Baus des Museums für Moderne.

In Pankow investiert der Bund mehr als 6,8 Millionen Euro zur Instandhaltung der Immanuelkirche. Die Stephanuskirche in Berlin-Gesundbrunnen wird für 5,5 Millionen Euro saniert, die Sankt-Laurentius-Stadtkirche in Köpenick für zwei Millionen Euro.

Gedenkstätten profitieren

In die Gedenkstätte Deutscher Widerstand fließen 2,77 Millionen Euro vom Bund. Das Dokumentationszentrum zur NS-Zwangsarbeit Berlin wird mit 1,15 Millionen gefördert. Auch das Parkwächterhaus im Lietzenseepark in Charlottenburg erhält 245.000 Euro sowie die Akademie der Künste 200.000 Euro zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie für ein neues Archivgebäude.

„Als Berliner freue ich mich über die hohen Zuwendungen des Bundes im Bereich Kultur für meine Heimatstadt“, sagte Klaus-Dieter Gröhler, Mitglied des Haushaltsausschusses und Wahlkreisabgeordneter von Charlottenburg-Wilmersdorf der CDU.

Umplanen kostete Zeit, kostet Geld

Der Schlossbau geriet auch deshalb finanziell ins Trudeln, weil in den vergangenen Jahren wiederholt Veränderungen bei der Nutzung der Räume auf Wunsch der Intendanten erfolgten. So war im vergangenen Jahr bekannt geworden, dass Gründungsintendant Neil MacGregor zur „Ausstellungsoptimierung“ in die weit fortgeschrittene Bauplanung eingreifen ließ, so dass beispielsweise die „Haustechnik“ verändert werden musste, was bei einem hochkomplexen und tief vernetzten Museumsbau wie dem Humboldforum zwangsläufig den Zeitplan durcheinander bringen musste – so kam es, dass die geplante Eröffnung von diesem ins nächste Jahr verschoben wurde.

Dass Änderungen an Plänen längere Bauzeiten auslösen und das viel Geld kostet, ist dem „zweiten Nachtrag“ zu entnehmen, den die Haushälter des Bundes zu Kenntnis nehmen mussten: 17,5 Millionen Euro für die „Verlängerte Ausführungsdauer Bauabläufe“, weitere 4,2 Millionen Euro für die „Verlängerte Ausführungsdauer Planung“ sind in dem Antrag auf die Bewilligung der zusätzlichen Millionen zu lesen. Da der Kulturbau im Gewand des Schlosses von Schlüter so gut wie fertig ist, blieb den Haushältern keine Wahl. Zumal es in der Vorlage heißt: „Die Mehrkosten sind unabwendbar und zur Erreichung der Projektziele erforderlich.“

Restrisiko bleibt

Ein Restrisiko bleibt bei dem Kulturbau trotzdem bestehen: „Dass das Spendenziel für die historischen Fassaden in Höhe von 80 Millionen Euro nicht vollständig erreicht werden kann“. Bisher habe die Stiftung den Eingang von mehr als 67 Millionen Euro an Spenden gemeldet. Hinzu kämen Sachspenden und Einnahmen aus Vorsteuer, so dass 73 von 80 Millionen Euro beisammen seien. Den Spendensammlern bleibt durch die hinausgeschobene Eröffnung des Humboldtforums nun fast ein Jahr Zeit, um diese finanzielle Lücke zu schließen.

644,2 Millionen Euro stehen „Stand Oktober 2019“ in der „Kostenprognose“ des Bundes für das Humboldtforum – die „Kostenobergrenze“ war im November 2015 noch auf 595 Millionen Euro festgesetzt worden. Ursprünglich hatte der Bundestag einer Rekonstruktion des Schlosses zugestimmt zu Kosten von 480 Millionen Euro.