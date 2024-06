Haushalt Landtag stimmt für Finanzierung von Hilfspaket ohne Kredit

Der Brandenburger Landtag hat als Konsequenz aus dem Verfassungsgerichtsurteil zum Brandenburgs-Hilfspaket in der Energiekrise die Weichen für eine Finanzierung über den Haushalt statt über Kredite gestellt. Eine breite Mehrheit stimmte am Donnerstag in einer Sondersitzung dafür, nach dem Urteil auf jede notlagenbedingte Kreditfinanzierung für dieses Jahr zu verzichten und die Hilfsmaßnahmen des Brandenburg-Pakets aus der allgemeinen Rücklage des Landes zu finanzieren.

Die Landesregierung soll zudem eine Änderung des Nachtragshaushalts vorlegen. Die AfD votierte dagegen, die Freien Wähler enthielten sich. Bisher sind nach Angaben des Finanzministeriums rund 850 Millionen Euro Hilfsmaßnahmen aus dem Brandenburg-Paket für dieses Jahr bewilligt.

Das Verfassungsgericht hatte die Regelungen von 2022 für das Hilfspaket zur Abfederung der Energiekrise nach dem Ukraine-Krieg für nichtig erklärt. Damit gaben die Richter einer Klage der AfD-Landtagsfraktion in dem Punkt statt. Die bewilligten Zahlungen sind rückwirkend nicht in Gefahr, hatte das Gericht deutlich gemacht.

Die Verfassungsrichter hielten das Ausrufen einer Notlage zwar für berechtigt, kritisierten aber, dass die Begründungen für die Hilfen nicht ausreichen. Die Klage richtete sich allerdings gegen das ursprüngliche Paket. Landesregierung und Landtag hatten die Regelung nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts geändert, die Notlage für dieses Jahr nochmals erklärt und einen Nachtragshaushalt beschlossen. Die rot-schwarz-grüne Koalition sah nun aber weiter Risiken für den schon nachgebesserten Nachtragsetat.

© dpa-infocom, dpa:240627-99-554423/4

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.