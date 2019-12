"Das mutigste Ökopaket aller Zeiten"

Antje Kapek, Chefin der Grünen-Fraktion, nennt diesen Haushalt "mutig". Es sei ein "Zukunftshaushalt". Rot-Rot-Grün sei mit dem Verpsrechen angetreten, Berlin wieder zum Funktionieren zu bringen. "Hat nicht geklappt ", ruft es aus der Opposition.

Kapek lässt sich nicht beirren und sagt: "Nach Jahren des Stillstands und Sanierungsstaus haben wir Berlin in Bewegung gebracht". Das "Prinzip der Gießkanne " helfe allerings nur selten, deshalb wollen die Grünen "investieren, konsolidieren, ökologisieren", sagt Kapek.



Investiert werde in den Verkehr, Schulbau und in eine Wohnungsbauoffensive. Konsolidieren heiße für sie, weiter Schulden zu tilgen - in Milliardenhöhe. Ökologisieren - das zeige sich in der "Klima- und Grünbauoffensive", sagt Kapek.

Berlin schnüre gerade das mutigste Ökopaket aller Zeiten mit 60 Millionen Euro für die Stadtnatur.