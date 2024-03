Hauswände eingedrückt Ein Mensch bei Verpuffung in Berlin-Pankow leicht verletzt

Nach einer Verpuffung in Prenzlauer Berg am Mittwochnachmittag ist ein Mensch leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Donnerstag sagte, konnten die meisten Bewohner des fünfstöckigen Wohngebäudes schon am Abend in ihre Wohnungen zurückkehren. Eine Verpuffung ist eine Art Mini-Explosion.

Bei der Verpuffung in einer Wohnung in der Lychener Straße im ersten Obergeschoss seien mehrere Wände eingedrückt worden. Sämtliche 16 Bewohner des Hauses hätten das Gebäude zunächst verlassen müssen, hieß es am Mittwochabend.

Das Wohnhaus wurde von einem Statiker begutachtet. Dieser gab am Abend das Haus bis auf das Erdgeschoss wieder frei. Details zur Ursache der Verpuffung waren zunächst nicht bekannt. (Tsp/dpa)