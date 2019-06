Der Wasserspielplatz "Plansche" im Plänterwald ist vorübergehend gesperrt worden. Grund sind mehrere Fälle, bei denen Besucher über Hautreaktionen geklagt haben. "Da uns mehrere Fälle von Ausschlag und allergischen Reaktionen gemeldet wurden, schließen wir die Plansche, bis die Ursache geklärt ist", hieß es auf der Facebookseite des Spielplatzes.

Wie das zuständige Bezirksamt mitteilte, sei in den vergangenen Wochen der Eichenprozessionsspinner auf dem Spielplatz gesichtet worden. "Aus diesem Grund beauftragte das Straßen- und Grünflächenamt des Bezirksamtes Treptow-Köpenick eine Firma mit der mechanischen Absaugung des Eichenprozessionsspinners, die in der letzten Woche stattfand." Daraufhin hätten sich nach jetzigem Stand 31 Menschen, überwiegend Kinder, wegen Hautausschlags am Wochenende ärztlich behandeln lassen müssen.

Unklar ist, woher die Symptome kommen: Die Polizei prüft, ob die Reaktionen in Zusammenhang mit einer chemischen Beseitigung des Eichenprozessionsspinners auf dem Gelände am vergangenen Donnerstag steht. In einem Tweet der Polizei hieß es: „Die Ermittlungen unserer Polizeidirektion 6 sollen klären, was ursächlich für die aufgetretenen Symptome ist. Am 13.6. sollen Chemikalien gegen den Eichenprozessionsspinner auf Bäume des Geländes der Plansche in Plänterwald versprüht worden sein.“

Laut Polizei wurde ein Strafermittlungserfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, das die Ursache für die Symptome klären soll. Die Firma, die mit der Schädlingsbeseitigung beauftragt wurde, werde nun befragt. Laut Bezirksamt habe die Feuerwehr eine Wasserprobe entnommen.

Unklar ist, ob Chemie eingesetzt wurde

"Beauftragt war nichts Chemisches, sondern eine mechanische Absaugung", stellte eine Sprecherin des Bezirksamtes klar. "Ob die beauftragte Firma Chemie eingesetzt hat, das ermittelt jetzt die Polizei." Für den Hautausschlag könnten mehrere Ursachen in Frage kommen, so die Sprecherin, etwa der Eichenprozessionsspinner selbst, eine Chemikalie oder eine völlig andere Möglichkeit. "Solange das nicht geklärt ist, muss die Plansche geschlossen bleiben, um zu prüfen, ob etwas im Wasser ist." Eichenprozessionsspinner gebe es regelmäßig im Plänterwald. Wenn dieser im näheren Umfeld von Menschen, etwa auf einem Spielplatz auftrete, dann müsse das Bezirksamt tätig werden.

Die Gesundheitsverwaltung informierte Eltern am Sonntagabend via Twitter: "Wenn Sie seit Donnerstag auf der Plansche-Plänterwald waren und einen Hautausschlag bei sich oder Ihren Kindern bemerken, suchen Sie eine/n Arzt/Ärztin auf."

Mehr zum Thema Eichenprozessionsspinner Berlin erwartet die Invasion der Giftraupen

Das Insekt ist sowohl für den Menschen als auch für Eichen gefährlich. Zu den Symptomen gehören unter anderem Hautreaktionen wie Juckreiz, aber auch Husten und Atemnot. Bekämpft wird der Eichenprozessionsspinner laut Senatsumweltverwaltung bei leichtem Befall in aller Regel mit mechanischen Maßnahmen wie dem Absaugen oder bei starkem Befall durch den Einsatz von Bioziden.