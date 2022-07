Wegen einer geplatzten Trinkwasserleitung gibt es am Montagmorgen eine Sperrung am Platz der Luftbrücke in Berlin-Tempelhof. Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin auf Twitter mitteilte, ist die Straße zwischen Columbiadamm und Mehringdamm in beiden Richtungen gesperrt. Bilder auf Twitter zeigen die überschwemmte Fahrbahn, die abgesperrt wurde, sowie Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Wasserbetrieben.

Die BVG musste ihre Buslinien umleiten: Nach Angaben der Verkehrsbetriebe auf Twitter wird der 248er in Richtung Alexanderplatz zwischen Kaiserkorso und Columbiadamm/Friesenstraße sowie in Richtung Dillenburger Straße zwischen Blücherstr. und Bayernring umgeleitet. Eine Umleitung des M43 wurde unterdessen wieder aufgehoben. (Tsp)