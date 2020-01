Die Debatte um den Mietendeckel wird mit harten Bandagen geführt. Gleich zu Beginn der Sondersitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung brüllen sich am Mittwochvormittag Iris Spranger von der SPD und Stefan Evers von der CDU an. „Hier geht es nicht um Wurstpellen!“, ruft Evers, obwohl gerade die baupolitische Sprechern der SPD das Wort hatte.

Grund für die Aufregung: Der Änderungsantrag der Koalition zum Mietendeckel-Gesetz kam am Dienstagabend erst nach 17 Uhr bei den Abgeordneten der Opposition an. Das mache es, so sehen es auch AfD und FDP, „faktisch unmöglich, sich ernsthaft materiell damit auseinanderzusetzen“. Dabei gehe es eben nicht um Wurstpellen, also Lappalien, sondern um die Zukunft der Berliner Mietenmarktes.

Die Koalition hatte am Vorabend Abstand davon genommen, die gesetzlichen Mietpreisregelungen und die Absenkung von Mieten von Amts wegen durchzusetzen. Stattdessen wird der Berliner Mietendeckel zum „Verbotsgesetz“ umformuliert. Das bedeutet, dass die Mieter die Einhaltung des Mietendeckels für ihre Wohnung gegen den Vermieter selbst juristisch durchsetzen müssen.

Die Opposition beantragt also zunächst zu Beginn des Ausschusses eine Vertagung in der Sache – das lehnte die Koalition ab. Iris Spranger rief ins eingeschaltete Mikrofon zur CDU herüber: „Sie lehnen das Gesetz doch sowieso ab! Sie haben doch gesagt, Sie werden hier nicht eine Zeile Änderung beantragen!“

Also wird nun bis 12 Uhr in der Sache diskutiert werden. Ein wenig konnte sich die Opposition ja auch – in der Nacht – noch mit dem 23 Seiten umfassenden Änderungsantrag zum Gesetzesentwurf auseinandersetzen. So sagt es Stefan Evers - und es sei mit dieser Koalition um seinen Schlaf eh nicht gut bestellt.

Evers sieht Änderungen mit erheblicher Unsicherheit verbunden

Iris Spranger wird von Evers noch einmal direkt angegriffen. Sie habe die Tragweite der Änderungen im Gesetz mit Blick auf die Kostenbelastung der Mieter offenbar nicht erfasst, wirft der CDU-General ihr vor. Die Prozessrisiken würden mit diesem Entwurf einseitig den Mieterinnen und Mietern auferlegt.

„Ich sehe den Versuch, den Abstand zwischen dem BGB als Privatrecht und dem Mietendeckel mit öffentlich-rechtlichem Charakter zu gewinnen“, sagte Evers. Das werde aber nicht funktionieren und sei mit erheblichen Rechtsunsicherheiten behaftet.

Seit 9 Uhr wird im Parlamentsausschuss für Stadtentwicklung wird, gemeinsam mit dem Hauptausschuss, über letzte Details des Mietendeckel-Gesetzes beraten. Drei Stunden sind angesetzt. Wird der Änderungsantrag am Mittwoch in den Fachausschüssen abgesegnet, soll das Gesetz am 30. Januar vom Parlament verabschiedet werden. Es gilt als sicher, dass Klagen der CDU und der FDP vor dem Bundesverfassungsgericht sowie dem Verfassungsgerichtshof des Landes folgen werden.