Erstmals seit mehr als 42 Jahren gibt es wieder ein Berliner Stadtduell in der Bundesliga. Am 16. April 1977 bezwang Tennis Borussia mit 2:0 Hertha BSC – nun elektrisiert das Aufeinandertreffen des damaligen Verlierers Hertha mit dem 1. FC Union die Hauptstadt.

Für Hertha stehen aber gleich zwei Stimmungshöhepunkte in dieser Woche an: Drei Tage vor dem Derby am Samstag geht es im Olympiastadion gegen Dynamo Dresden, die Sachsen bringen mehr als 30.000 Anhänger mit zum Pokalschlager.

Was müssen Fans und Anreisende zu den beiden Begegnungen wissen? Ein Überblick über die Verkehrsanbindungen, TV-Ausstrahlungen und ob es noch Tickets gibt.

DFB-Pokal: Hertha BSC vs. Dynamo Dresden

Wann geht's los?

Die Partie beginnt am Mittwoch, 30. Oktober, um 20:45 Uhr. Das Stadion öffnet bereits zwei Stunden vor Anpfiff.

Wie komme ich am besten zum Olympiastadion?

In Berlin erreicht man das Olympiastadion am Besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: Es fahren die U2 (Pankow-Ruhleben), die auch am Zentralen Omnibusbahnhof ZOB hält (U-Bahnhof Kaiserdamm). Die S-Bahnlinien 3 (Erkner-Spandau) und 9 (Schönefeld-Spandau) halten auch an den Fernbahnhöfen Spandau, Hauptbahnhof und Ostbahnhof.

Vom U-Bahnhof Olympiastadion sowie vom S-Bahnhof sind es je nur kurze Fußwege bis zum Stadion. Die Buslinien M49 und 218 fahren bis zur Haltestelle Flatowallee, der Bus 104 fährt bis zum U-Bahnhof Neu-Westend, von dort aus kommt man mit der Bahn oder zu Fuß zum Stadion.

Und mit dem Auto?

Die Parkplätze am Olympiastadion sind überschaubar – der Verein empfiehlt, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Der Verein rät seinen Fans auf seiner Internetseite, am Flughafen BER zu parken, da es im näheren Umfeld des Stadions keine größeren Parkplätze gibt. Für eine Gebühr von 6 Euro können Fahrer ihre Wagen dort abstellen, zwei Parkhäuser werden direkt neben dem Terminal geöffnet. Von den Parkplätzen zum S-Bahnhof fährt ein Shuttleverkehr. Vom S-Bahnhof Berlin-Schönefeld verkehrt dann die S-Bahn. Direkt am Olympiastadion stehen lediglich die Parkplätze Olympischer Platz (kostenfrei), PO4 (kostenpflichtig) und PO7 (kostenpflichtig) zur Verfügung. An der Messe Berlin gibt es weitere 1000 Parkplätze, auch hier besteht die Gefahr von Staus.

Wie viele Fans werden erwartet?

Das Olympiastadion in Berlin ist fast ausverkauft, das bedeutet es werden mehr als 70.000 Zuschauer erwartet. Aus Dresden werden rund 30.000 Dynamo-Fans erwartet. Der „K-Block", eine Ultra-Gruppe, geht von 35.000 Fans aus. Einen Sonderzug nach Berlin soll es nicht geben, die meisten Fans reisen mit Bussen und Autos an.

Wie schätzt die Polizei die Lage ein?

Die Polizei wird mit mehreren hundert Beamten anwesend sein, sie bewertet die Partie als Hochrisikospiel. Neben den Hundertschaften der Polizei werden auch zahlreiche Zivilstreifen und szenenkundige Beamte unterwegs sein. In der Vergangenheit kam es nach Spielen mehrfach zu Ausschreitungen.

Gibt es noch Tickets?

Momentan sind noch Tickets an den Vorverkaufsstellen und online zu haben. Die Tickets bekommt man ab 15 Euro. Insgesamt gibt es im Olympiastadion knapp 74.500 Sitzplätze.

Wo wird das Spiel übertragen?

Der Bezahlsender Sky zeigt die Partie.

Was muss ich noch wissen?

Der Olympiastadion hat knapp 74.500 Sitzplätze. Foto: Andreas Gora/dpa

Während die Hertha-Chefs zum Start in die Woche des großen Stadtderbys beim 1. FC Union zunächst nur über die Pokal-Aufgabe gegen Dynamo Dresden sprechen wollen, denken Hertha-Fans längst schon an Sonnabend. Dann treffen Hertha BSC und Union Berlin in der Alten Försterei aufeinander.

Bundesliga: Union Berlin vs. Hertha BSC

Wann geht's los?

Anpfiff ist am 2. November um 18.30 Uhr.

Wie kommt man da hin?

Zum Beispiel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Vom Hauptbahnhof aus fährt die S3 in Richtung Erkner bis zum S-Bahnhof Köpenick, Fahrzeit etwa eine halbe Stunde, von dort aus sind es etwa 15 Minuten zu Fuß ins Stadion. Vom S-Bahnhof Schöneweide aus fahren die Straßenbahnlinien 60 und 67 direkt zur Haltestelle Alte Försterei. Alle Verbindungen finden Sie unter www.bvg.de.

Und mit dem Auto?

Auf seiner Webseite warnt der Gastgeberklub Union die Stadionbesucher: „Achtung: In der unmittelbaren Umgebung des Stadions gibt es nur wenige Parkplätze!“ Montags bis Sonnabends könne bis 21 Uhr das Parkhaus im Forum Köpenick genutzt werden (1250 Parkplätze), am S-Bahnhof Altglienicke gebe es außerdem einen P+R-Parkplatz. Von hier fährt die S-Bahn zum S-Bahnhof Adlershof und die Straßenbahnlinien 60 und 67 zum Stadion.

Wird es voll?

Mit Sicherheit. Das Spiel am Samstagabend wird ausverkauft sein, es hätten wahrscheinlich sogar fünfmal so viele Tickets verkauft werden können wie es Plätze im Stadion An der Alten Försterei gibt. Auf den Zweitmärkten im Internet wurden zuletzt Eintrittskarten für mehr als 1000 Euro angeboten. Die Alte Försterei fasst nach Angaben des Vereins 22.000 Plätze, davon rund 18.400 Stehplätze. Da in Sachsen und Brandenburg der Reformationstag ein Feiertag ist, bleiben Fans womöglich auch über das Wochenende.

Was plant die Polizei?

Schon bei der Ankunft in Köpenick will die Polizei Union- und Hertha-Fans strikt trennen. Bereits im Vorfeld haben Beamte des Landeskriminalamts sogenannte Gefährderansprachen durchgeführt.

Wo wird das Spiel im TV gezeigt?

Der Bezahlsender Sky überträgt die Partie.

Was kosten Würstchen und Bier im Stadion?

