Sport tut dem Herzen gut. Doch wo sind die Grenzen zur Überlastung? Und was ist, wenn das Herz durch Krankheiten nicht mehr so leistungsfähig ist? Ist es dann mit dem Sport vorbei? Diese Fragen beantworten Ärzte an diesem Sonnabend ab 10 Uhr per Livestream aus dem Herzzentrum Brandenburg in Bernau. Die Zuschauer können live dabei sein, wenn die Operateure eine kranke Herzklappe ersetzen und ein aus dem Rhythmus gekommenes Herz wieder in Takt bringen. Der Tagesspiegel überträgt den Livestream. Anlass ist der 27. Tag des Herzzentrums Bernau. (Tsp)