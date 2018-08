Rund 600 Neonazis marschieren am Samstagnachmittag durch Friedrichshain. Anders als im Vorjahr schaffen es die Gegendemonstranten derzeit nicht, den Zug aufzuhalten.

Neonazis hatten wie im Vorjahr dazu aufgerufen, an ihr Idol Rudolf Heß zu erinnern und eine Demo in Spandau angemeldet. Die Polizei hatte ihnen die Einmündung der Sotzmannstraße in die Schmidt-Knobelsdorf-Straße als Treffpunkt zugewiesen. Dort fanden sich am Vormittag jedoch lediglich 40 Neonazis ein. Es waren die friedlichen Gegendemonstranten, die den Samstagvormittag dominierten: mit Luftballons, Transparente und Trommeln. Am Mittag brach der Versammlungsleiter das Treffen in Spandau jedoch ab. Die Rechten wollten über den Ort der Demonstration Verwirrung stiften - was Ihnen offenbar gelungen ist.

Kurz vor 14 Uhr marschierten Neonazis vom Alexanderplatz zum Platz der Vereinten Nationen in Friedrichshain auf. In ihren "Ersatzuniformen", wie bereits im vergangenen Jahr, mit weißen Hemden und schwarzen Hosen, da das Tragen von echten Uniformen verboten ist. Die Polizei spricht von etwa 600 Demonstranten.

Die Polizei war auf das Katz-und-Maus-Spiel vorbereitet

Die Polizei ist mit einem Zelt vor Ort und durchsucht die Demonstranten auf Messer, Pfefferspray und Waffen. Mehrere hundert Neonazis sammeln sich am Rand des Platzes in der Friedenstraße. Auf vielen der weißen T-Shirts steht "Mord verjährt nicht". Gemeint ist die angebliche Ermordung von Rudolf Heß, der sich am 17. August 1987 im Spandauer Kriegsverbrechergefängnis erhängt hatte. Zu sehen sind auch T-Shirts mit der Parole "Solidarität mit Ursula Haverbeck". Die greise Holocaustleugnerin verbüßt eine Haftstrafe wegen Volksverhetzung. Auch martialische Tätowierungen gibt es reichlich. Bei einem Neonazi prangt im Nacken ein Eisernes Kreuz, samt Inschrift "Gott mit uns".

"Omas gegen rechts", steht auf den Plakaten einiger Gegendemonstranten. Insgesamt sind derzeit rund 1400 unterwegs. Foto: Christoph Soeder/dpa

Gegendemonstranten eilen von Spandau nach Friedrichshain

Am Vormittag hatten sich rund 1400 Gegendemonstranten in Spandau eingefunden. „Kein Platz für Nazis“, stand auf Luftballons. Ältere Damen hielten Transparente hoch mit der Aufschrift „Omas gegen Rechts“ oder „Spandau bleibt nazifrei“. Die Gegendemonstranten trafen sich am Bahnhof, etwa ein Kilometer entfernt vom eigentlichen Treffpunkt der Nazis. Doch die kamen nicht.

Laut Polizeiangaben hatten sie sich etwa 500 Rechtsextreme vom Alexanderplatz aus auf den Weg gemacht. Den 40 Neonazis in Spandau hatten sie offenbar nicht Bescheid gesagt, die erfuhren erst vor Ort von der Aktion und waren dementsprechend schlecht gelaunt.

Etwa 400 Linke bemühen sich nun, so schnell wie möglich nach Friedrichshain zu kommen. Vereinzelt waren gegen 14 Uhr schon "Haut ab, haut ab" und "nie wieder Deutschland"-Rufe einiger Linker zu hören, als sie bei ihrer Ankunft auf die Neonazis treffen.

Nach und nach kommen immer mehr Gegendemonstranten, etwa 100 stehen an einer Absperrung der Polizei. Immer wieder ist "Haut ab, haut ab". Aus dem offenen Fenster einer Altbauwohnung erschallt der Ton-Steine-Scherben-Song "Keine Macht für niemand ". Der Polizei gelingt es bislang, sie auf Distanz zu halten.

4000 Teilnehmer waren für die größte Protestaktion angekündigt. Bislang sei die Situation ruhig, sagte eine Polizeisprecherin. Auf das Katz-und-Maus-Spiel der Rechten waren sie eingestellt. Rund 2300 Polizisten seien im Einsatz, um die beiden Lager voneinander fernzuhalten und Gewaltausbrüche zu verhindern. "Wie man das alles in Einklang bringt, ist noch unklar", sagte ein Polizeisprecher am Mittag.

Die Neonazis in ihrer "Ersatzuniform": schwarze Hose, weißes Hemd. Foto: Frank Jansen

Ob es den Gegendemonstranten gelingt, die Route zu blockieren, ist unklar

Gegen 15 Uhr setzen sich die Rechtsradikalen Friedrichshain in Bewegung. An der Spitze halten sie wie im vergangenen Jahr das Transparent mit der Heß-Parole "ICH BEREUE NICHTS - Nationale Sozialisten Berlin". "Keine Parloen", erklärt der Ex-Chef der Berliner NPD, Sebastian Schmidtke. Die Demonstranten halten sich daran: Es ist ein Schweigemarsch mit klassischer Musik - die Demonstranten wollen wohl besonders weihevoll wirken.

Bei der Demonstration im August 2017, zum 30. Todestag von Heß, hatten Gegendemonstranten ihre Route blockiert - dem wollten die Nazis dieses Mal vorbeugen. Sebastian Schmidtke, Ex-Chef der Berliner NPD, hatte deshalb in Friedrichshain bereits im Vorhinein eine Ausweichdemonstration angemeldet.

Die Demonstrationen richteten sich gegen die jährlich stattfindende Neonazi-Veranstaltung zum Todestag von Heß, der sich am 17. August 1987 im Kriegsverbrechergefängnis in Spandau das Leben genommen hatte. Aufgerufen zu den Protesten hatten Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und Initiativen.

Die Polizei ist vorbereitet: In einem Zelt werden die Demonstranten auf Pfefferspray und Waffen untersucht. Foto: Frank Jansen

