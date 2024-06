Heute erstes EM-Spiel in Berlin Spanien und Kroatien treffen aufeinander – Fans ziehen zu Fuß zum Olympiastadion

Mit dem 5:1 der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland ist auch Berlin am Freitagabend in die Fußball-EM gestartet. Zehntausende feierten allein auf der Fanmeile den Sieg. Doch so richtig beginnt die Europameisterschaft in der Hauptstadt an diesem Samstag: Um 18 Uhr findet nämlich im Olympiastadion das erste Berliner Spiel statt – Spanien gegen Kroatien.

Die Fans sind schon den ganzen Tag in der Stadt unterwegs. Viele treffen sich am Breitscheidplatz, um von dort gemeinsam zum Stadion zu fahren. Die Kroaten wollen am Nachmittag zu Fuß zum Stadion aufbrechen. Sie zog es am Mittag zuerst zum Potsdamer Platz – denn dort, im Hotel Ritz-Carlton, hat ihr Team übernachtet.

Wer keine Karten fürs Olympiastadion hat, kann sich auch am Samstag das Spiel auf der Fanmeile am Brandenburger Tor anschauen. Die Zugänge sind seit 14 Uhr geöffnet. Die Empfehlung der Verkehrsinformationszentrale: Fans sollten mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, da es keine Parkplätze in der Nähe gibt. Berliner werden das wissen.

Fanmeile nach Alarm: Nichts unbeaufsichtigt stehenlassen

Die Berliner Polizei wies darauf hin, für den Besuch von Fanmeile am Brandenburger Tor und Fanzone am Reichstag „keine großen Taschen (nicht größer als DIN-A4 Format) mitzubringen oder Gepäckstücke unbeaufsichtigt stehenzulassen“.

Hintergrund ist ein Alarm vom späten Freitagnachmittag, als ein verdächtiger Rucksack zur Evakuierung des Eingangsbereichs zur Fanzone in der Nähe des Reichstags führte. Nach zwei Stunden gab die Polizei jedoch Entwarnung.

„Wir begrüßen alle Fans aus Spanien und Kroatien und wünschen viel Fußballfreunde“, schrieb die Polizei am Samstagmittag bei X. Man sei „immer noch euphorisiert“ vom Spiel am Vorabend. Ob das nun fürs Socialmedia-Team der Polizei oder alle Einsatzkräfte gilt, blieb offen.

Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) zeigte sich erleichtert über den friedlichen Auftakt der Feierlichkeiten. „Die Leute sind entspannt gewesen, das ist toll und das hat auch die Beruhigung gebracht, auch bei mir“, sagte sie am Samstag auf der Fanmeile. „Es war so, wie ich es mir eigentlich erträumt habe, erhofft habe.“ Die Stimmung sei „sagenhaft toll“ gewesen, sagte Spranger.

„Die absolute Sicherheit kann es nicht geben und gibt es auch nicht“, sagte Spranger zum Alarm vom Freitag. Berlin sei aber „super gut“ vorbereitet, das habe die schnelle Reaktion der Sicherheitskräfte nach dem Rucksackfund bewiesen. Besucher sollten sich nicht verunsichern lassen. Die strengen Einlasskontrollen etwa, die für die Fanzonen gelten, seien für Veranstaltungen dieser Größenordnung normal.

Freitagabend: Polizei geht gegen kroatische Fans vor

Trotz der positiven Bilanz der Senatorin gab es zum Auftakt ein paar Zwischenfälle: Im Verlauf des Freitags nahmen Einsatzkräfte bei 36 Personen Freiheitsbeschränkungen vor und leiteten 19 Strafermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung, des Diebstahls, der Körperverletzung, des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz sowie der Volksverhetzung. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Nach Ende des Eröffnungsspiels versammelten sich demnach auch vor dem Holocaustmahnmal, im Bereich der Kreuzung Hannah-Arendt-Straße/Ebertstraße, 300 bis 400 kroatische Fans. Aus der Gruppe heraus seien vereinzelt Flaschen gegen eintreffende Polizeifahrzeuge geworfen und Pyrotechnik gezündet, schrieb die Polizei. Die Einsatzkräfte hätten unmittelbaren Zwang „durch Schieben und Drücken“ angewendet, um die Situation zu beruhigen. (mit dpa)