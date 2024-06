Heute erstes EM-Spiel in Berlin Spanien und Kroatien treffen um 18 Uhr im Olympiastadion aufeinander

Mit dem 5:1 der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland ist auch Berlin am Freitagabend in die Fußball-EM gestartet. Zehntausende feierten allein auf der Fanmeile den Sieg. Doch so richtig beginnt die Europameisterschaft in der Hauptstadt an diesem Samstag: Um 18 Uhr findet nämlich im Olympiastadion das erste Berliner Spiel statt – Spanien gegen Kroatien.

Die Fans sind schon den ganzen Tag in der Stadt unterwegs. Viele Spanier treffen sich am Breitscheidplatz, um von dort gemeinsam zum Stadion zu fahren. Die Kroaten zieht es zuerst zum Potsdamer Platz – denn dort, im Hotel Ritz-Carlton, hat ihr Team übernachtet.

Wer keine Karten fürs Olympiastadion hat, kann sich auch am Samstag das Spiel auf der Fanmeile am Brandenburger Tor anschauen. Die Zugänge öffnen um 14 Uhr. Die Empfehlung der Verkehrsinformationszentrale: Fans sollten mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, da es keine Parkplätze in der Nähe gibt. Berliner werden das wissen.

„Wir begrüßen alle Fans aus Spanien und Kroatien und wünschen viel Fußballfreunde“, schrieb die Berliner Polizei am Samstagmittag bei X. Man sei „immer noch euphorisiert“ vom Spiel am Vorabend. Ob das nun fürs Socialmedia-Team der Polizei oder alle Einsatzkräfte gilt, blieb offen.