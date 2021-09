Wir machen unseren Garten fit für den Herbst.

Die Rheuma-Liga freut sich über helfende Hände im Garten und rund um das Rheuma-Liga-Berlin-Gesundheitszentrum. Am Mittwoch, 15.9., soll von 10 - 12 Uhr der Garten vom Rheuma-Liga-Berlin-Gesundheitszentrum für den Herbst vorbereitet werden: Unkraut jäten, Blumen pflanzen, Ordnung schaffen und vieles mehr. Ort: Reißeckstr. 6a, 12107 Tempelhof, Kontakt: zirp@rheuma-liga-berlin.de. Infos: https://rheuma-liga-berlin.de

Hochbeete aufbauen und bepflanzen. Im Stadtteilzentrum Marzahn-Mitte in der Marzahner Promenade 37/38, 12679 Berlin, sollen am Donnerstag, 16. 9., von 14 - 16 Uhr vier Hochbeete aufgebaut und bepflanzt werden. Freiwillige herzlich willkommen. Kontakt: 9989502 oder martina.polizzi@volkssolidaritaet.de, Infos: https://volkssolidaritaet-berlin.de/

2000m²-Weltacker. Im Botanischen Volkspark Pankow wachsen auf dem Weltacker mit 2000 m² die weltweit wichtigsten Kulturen, in dem Verhältnis, in dem sie global angebaut werden. „Als nachhaltiges Bildungsprojekt thematisieren wir globalen Konsum, Lebensmittelverschwendung oder die Auswirkungen von Landwirtschaft auf das Klima.“ Am Donnerstag, 16.9., sind Freiwillige von 12 - 16 Uhr eingeladen, den Kompost umzusetzen. Jede Unterstützung willkommen. Für Verpflegung und Getränke ist gesorgt. Ort: Blankenfelder Chaussee 5, 13159 Pankow. Anmeldung: 28482321 oder schaumann@2000m2.eu Infos: https://www.2000m2.eu/de